Čeká Čechy na německých dálnicích zmatek? Výši poplatků si budou muset spočítat sami, i podle emisí

PRAHA O zavedení mýtného v Německu se mluví již několik let, nyní už je ale jasné, že ho začne tamní ministerstvo dopravy vybírat od října příštího roku. Tato zpráva mnoho českých řidičů nenechala klidnými. Samotní řidiči si totiž budou muset vypočítat, jakou dálniční známku si mají koupit. To přitom nemusí být nijak snadné.

Mýtné pro osobní automobily mělo v Německu začít platit již v letošním roce, nakonec se ale termín spuštění posunul na říjen 2020. Německý ministr dopravy Andreas Scheuer o tom informoval 1. ledna na svém Twitteru. Systém má podle něj vést k větší spravedlnosti na německých rychlostních silnicích, protože za dálniční známky budou nově platit také cizinci, tedy i Češi.

Komplikovaný výběr dálniční známky

Pro řadu českých řidičů přitom může být koupě správné dálniční známky problém. Cena kuponu se bude odvíjet od objemu motoru a množství emisí, které vůz produkuje. Oproti českému systému je tak ten německý o něco složitější.



„Zavedení mýtného může být komplikované v tom smyslu, že bude na samotných řidičích, aby si vypočítali, jakou dálniční známku si mají koupit. Nebude to fungovat tak, že byste někam přijeli a úřednice vám v počítači na základě specifikace vašeho vozu určila, jakou známku si máte pořídit. Buď se s kuponem trefíte, nebo netrefíte. Pokud se netrefíte, tak vám hrozí pokuta,“ popsal pro server Lidovky.cz mluvčí Ústředního automotoklubu ČR Igor Sirota.



U některých automobilů nestačí znát pouze rok výroby. Ve stejném roce se totiž vyráběl stejný model s dvěma emisními normami. Řidiči si tak zakoupí vinětu pro auto, které splňuje emisní normu Euro 4, přitom ale ve skutečnosti může spadat pod ekologicky horší kategorii Euro 3.



„Může se stát, že policista při kontrole podle tabulek vyhodnotí, že váš vůz spadá do kategorie Euro 3. Vy budete mít přitom zakoupenou známku pro novější normy. I pokud budete mít pravdu, tak se může stát, že budete muset u německé policie odůvodňovat, že jste obdrželi pokutu neoprávněně,“ vysvětluje Sirota.



Kolik Češi zaplatí?

Průměrné stáří tuzemských vozů se momentálně pohybuje okolo 15 let. Češi si tak v průměru za mýtné v Německu připlatí. Kvůli stáří a vysokým emisím bude podle Igora Siroty velká část vozů spadat do skupiny s nejvyšším zpoplatněním.



Výpočet mýtného v Německu pro zahraniční řidiče Škoda Felicia (1,3 a 1,6 benzín - rok 1996 až 2000 - Euro 1 a 2) - roční 83,85 eur dvouměsíční 30 eur, desetidenní 14 eur

Škoda Fabia (1,4 benzín - rok 2000 - Euro 2) - roční 90,35 eur, dvouměsíční 30 eur, desetidenní 14 eur

Škoda Octavia (1,6 benzín - rok 2000 - Euro 2) - roční 103,35 eur, dvouměsíční 40 eur, desetidenní 20 eur

Škoda Octavia (1,9 nafta - rok 2000 - Euro 2) - roční 130,00 eur, dvouměsíční 50 eur, desetidenní 25 eur

Škoda Superb (1,4 benzín - rok 2015 - Euro 6) - roční 25,02 eur, dvouměsíční 11 eur, desetidenní 4 eur

Škoda Superb (2,0 nafta - rok 2015 - Euro 6) - roční 95,04 eur, dvouměsíční 30 eur, desetidenní 14 eur Zdroj: ÚAMK

Prováděcí směrnice, která by detailně popisovala, kolik řidiči za mýtné zaplatí podle konkrétního vozu, ještě neexistuje. Proto nelze s určitostí říct, kolik peněz si řidič budem uset připravit připravit navíc například během dovolené v Německu. Tamní ministerstvo dopravy ale zhruba před dvěma lety zveřejnilo příklady, kolik bude mýtné stát řidiče, pokud mají například některý model Škody.



Český řidič, jenž se do Německa vydá s benzinovou Fabii vyrobenou v roce 2000 (Euro 2) s objemem motoru 1,4 litrů, by měl zaplatit za roční vinětu 90 eur (zhruba 2300 korun), za dvouměsíční kupon 30 eur (770 korun) a za desetidenní přibližně 14 eur (přes 350 korun).



O poznání dražší by to měl řidič, který by se na německé dálnice podíval s naftovou Octavií z roku 2000 (Euro 2) a objemem motoru 1,9 litrů. Roční kupon by ho vyšel na 130 eur (přes 3300 korun), dvouměsíční na 50 eur (přibližně 1200 korun) a desetidenní viněta by ho stála 15 eur (640 korun).



Zatím není zřejmé, zda se mýtné bude týkat také příhraničních silnic. V minulosti se hovořilo o tom, že by německé ministerstvo dopravy zákon změkčilo kvůli dojíždějícím pracovníkům například z Polska nebo České republiky. Konkrétní úseky silnic prvních tříd, které budou zpoplatněny, Německo teprve vybere.

Pokud by platilo mýtné i na příhraničních silnicích, tak by mohlo dojít k tomu, že řada řidičů bude využívat trasy po menších silnicích a zpoplatněné úseky tak objedou. To by mohli začít využívat právě i Češi, kteří do sousedního Německa pravidelně dojíždějí za prací, denně se jedná o 10 tisíc českých řidičů. Podrobnější informace o konkrétní podobě mýtného v Německu by mohly být známy v druhé polovině letošního roku.