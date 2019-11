Celá D11 až na hranice s Polskem by mohla být hotová v roce 2028, prohlásil Kremlík

HRADEC KRÁLOVÉ Dálnice D11 z Hradce Králové až na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by měla být podle ministerstva dopravy hotová nejpozději do konce roku 2028. Celá stavba D11 včetně rozšíření dálničních pruhů ze čtyř na šest mezi Prahou a Poděbrady by měla být hotová v roce 2029. Na středečním kontrolním dnu na stavbě dálnice D11 u Hradce Králové to uvedli ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl.

Kremlíkův předchůdce v ministerském křesle Dan Ťok (za ANO) loni v říjnu uvedl, že až k hranicím by dálnice D11 mohla být hotová v letech 2024 až 2025. „Vycházím z faktů, která tady dnes jsou. Můžeme stavět tehdy, když budeme mít pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení. Mě to prodlužování nijak netěší,“ řekl k původním Ťokovým slibům Kremlík.

Uvedl, že bez změn právních předpisů výstavba zásadním způsobem urychlit nepůjde. „Proto jsme připravili novelu zákona o urychlení výstavby, kterou snad příští týden bude projednávat vláda,“ řekl Kremlík. Nově by se podle něj společné územní a stavební řízení a případně posuzování vlivu na životní prostředí mělo dít na základě zjednodušené dokumentace. „To urychlí rozhodovací procesy až o tři roky,“ řekl ministr. Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové začal stát budovat v roce 1978 a od roku 2017 dálnice končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou nyní dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 kilometrech. D11 se prodraží o 148 milionů korun. Byla to nejekonomičtější varianta, řekl Ťok Práce na rozestavěných úsecích mezi Hradcem Králové a Jaroměří jdou podle plánu, jezdit by se po nich mělo začít v roce 2022, uvedl Mátl. „Na obou stavbách jsme se dostali takzvaně ze země. Nejhorší podmínky z hlediska zakládání náspů a mostů máme za sebou,“ řekl Mátl. Doplnil, že se stavebními firmami se ŘSD snaží diskutovat i o případném urychlení stavby. U dvou úseků D11 z Jaroměře na hranice, jejichž celková délka je 40,8 kilometru, ŘSD nyní žádá o vydání územních rozhodnutí. Podle Mátla by územní rozhodnutí na úsek z Trutnova na hranice mohl být vydáno ještě v listopadu. U úseku z Jaroměře do Trutnova by se tak mohlo stát v prvním pololetí roku 2020. ŘSD také pro oba úseky letos zadalo práce na projektování dokumentace pro stavební povolení. Stavba by mohla začít v letech 2024 až 2025. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3. Poláci by podle Mátla mohli být se svou dálnicí na hranicích v letech 2022 až 2023. Tedy zhruba o pět let let dříve než česká strana. ŘSD také řeší vyvlastnění jednoho pozemku, který je důležitý pro vybudování sjezdu z dálnice u Jaroměře na současné silnice. Podle Mátla má ŘSD připravené alternativní řešení, které by se spornému pozemku, jenž vlastní pražský soudce František Kučera, vyhnulo. Alternativou je postavit místo kruhového objezdu křižovatku ve tvaru písmene T. „Uděláme všechno pro to, abychom pozemek získali,“ řekl k problému Kremlík. Důležitou navazující stavbou je obchvat Jaroměře, který dopravu z D11 odvede ve směru na Náchod. U obchvatu má ŘSD územní rozhodnutí. V říjnu požádalo o vydání stavebního povolení a zatím má v trase obchvatu vykoupeno 65 procent pozemků. Stavba obchvatu by mohla začít v roce 2021.