Češi líčí na vlaky, které neřídí člověk. Ve Velimi jim postaví testovací centrum

VELIM Do pěti let se budou ve středočeské Velimi prohánět vlaky, které řídí počítač. Výraznou investici do projektu plánuje Výzkumný ústav železniční (VÚZ), provozovatel tamního zkušebního areálu.

V současné době patří mezi evropskou špičku v testování a certifikaci vlaků či lokomotiv, služby poskytuje největším světovým výrobcům, jako je Siemens, Alstom nebo nově čínský obr CRRC.

Menší z tamních dvou jízdních okruhů přestaví VÚZ tak, aby na něm bylo možné zkoušet autonomní vlaky. Tedy takové, které neřídí žádný strojvůdce, v kokpitu sedí nanejvýš jako dozor.

„Jde o projekt, do něhož chceme investovat nižší stovky milionů korun. Počítáme s jeho dokončením do pěti let,“ popsal šéf VÚZ Martin Bělčík. Projekt je ve fázi příprav, zapojit by se do něj měli také odborníci z vysokých škol. Nyní je třeba vybrat zhotovitele studie. Stavět se má pokud možno z evropských zdrojů.

Už žádné sci-fi

Investice do této moderní stavby má v dnešní době zřejmou logiku. Vlaky bez strojvůdců už nejsou žádné sci-fi, firmy z řady zemí soupravy vyvíjejí a už také zkoušejí na kolejích. Včetně české technologické společnosti AŽD Praha, která plánovala vyjet se svým prvním vlakem bez strojvůdce v příštím roce.

„Trend v železniční dopravě jde jednoznačně tímto směrem,“ uvedl Bělčík z VÚZ. Pro jeho společnost, jež je dceřinou firmou Českých drah, jde víceméně o střízlivou ekonomickou úvahu směrem do budoucna. Strojvůdců se na pracovním trhu už nyní nedostává, což platí v Česku i za hranicemi. Dopravci si je často mezi sebou přetahují.

Dalším důvodem je samozřejmě i to, že by došlo k nemalé úspoře u mezd a větší pružnosti v provozu. Dopravci by například nemuseli držet zálohy pro mimořádné události.

Už dnes se navíc vlaky k autonomnímu řízení velmi přibližují. Moderní zabezpečovače dokážou například vozidlo zpomalit či zcela zastavit, když zaznamenají chybu strojvůdce nebo mu hrozí srážka.



Taková opatření už jsou v dnešních vlacích samozřejmostí. Navíc dopravní firmy v EU budou muset své stroje jezdící na hlavních železničních koridorech vybavit jednotným zabezpečovačem ETCS. A to už od roku 2025.

Pod zemí je to běžné

Autonomní vedení vozů ve veřejné dopravě se zdaleka netýká jen železnice. Nové trasy podzemní dráhy už se v současné době staví téměř výhradně pro tento typ řízení.



Stačí se rozhlédnout po Evropě: soupravy metra v Norimberku, Kodani, Budapešti či v Barceloně už na některých linkách vozí cestující bez strojvůdce. Třeba cestující, kteří v katalánské metropoli vystupují z podzemí u slavného stadionu FC Barcelona, vozí autonomní linka číslo devět.

Ani Česko by v tomto trendu nemělo zůstat pozadu. Chystaná čtvrtá trasa metra v Praze bude plně automatizovaná. Linka D má být podle současných předpokladů i politických proklamací dokončena na konci roku 2027.

Ostatně už dříve zmiňované plány na modernizaci velimského zkušebního areálu počítají s tím, že se na malém okruhu budou testovat i soupravy metra. Teoreticky by je tam mohl zkoušet výrobce, který je bude v budoucnu dodávat Praze.

Vyprodaná kapacita

Výzkumný ústav železniční, jehož srdcem je už zmíněný areál ve Velimi, patří mezi nejvýdělečnější části státních Českých drah.

V současnosti tam své vlaky testuje pro běžný provoz devět světových výrobců. Naráz při jedné směně můžou podstupovat zkoušky různého typu až čtyři výrobci, přičemž každý z nich má na místě svůj vlastní tým techniků.



Na příští i přespříští rok má VÚZ ve Velimi vyprodanou kapacitu, nabízí už volná místa na rok 2022. „Nemůžu komentovat přesná čísla. Ale můžu říct, že náš zisk bude letos výrazně vyšší než v předchozích letech,“ dodal šéf VÚZ Martin Bělčík.

V posledních třech letech vydělala firma částku okolo 150 milionů. Větší díl z pak odvedla mateřským ČD ve formě dividend.