Češi se na palubu Boeingu 737 MAX vrátí už v únoru. Do léta chce Smartwings nasadit všech sedm strojů

KOLÍN NAD RÝNEM/PRAHA Dlouho očekávaného momentu se nedočkal jen americký Boeing, ale spolu s ním také tuzemský dopravce Smartwings. Všech sedm letadel typu 737 MAX chce zpátky do komerčního provozu zařadit do léta. Na palubu prvního z nich čeští cestující usednou už v únoru. Všechny Boeingy 737 MAX po dvou tragických nehodách téměř dva roky stály na zemi.

Od středy se nicméně odstavené stroje můžou vrátit už i nad Evropu. Klíčový verdikt jim udělila Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).



„Po důkladné analýze jsme dospěli k závěru, že letoun 737 MAX se může bezpečně vrátit do služby,“ uvedl šéf EASA Patrick Ky. Každé letadlo však před vzletem s cestujícími musí projít aktualizací softwaru i dalšími úpravami. Přeškoleni budou také všichni piloti. „Stále budeme provoz letadel 737 MAX pozorně sledovat“ upozornil Ky.

Tuzemské „maxy“ vzlétnou v únoru

Otázkou už nadále nezůstává ani to, kdy na palubu jednoho ze sedmi dosud uzemněných „maxů“ společnosti Smartwings usednou první cestující z Česka. „Budeme postupovat dle požadavků EASA a první letadlo 737 MAX máme v plánu nasadit do komerčního provozu ještě v únoru,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková. Před uvedením provozu firma u každého letounu provede zkušební let.

„Do začátku letní sezóny chceme postupně uvést do provozu všech sedm letadel 737 MAX,“ doplnila Dufková. „Primárně je plánujeme nasazovat na linky na Kanárské ostrovy, Madeiru, do Spojených Arabských Emirátů, Ománu, na Kapverdy a další,“ uvedla mluvčí s tím, že jedno letadlo pravděpodobně českou bázi opustí a bude létat z Tel Avivu.

I když by se mohlo zdát, že rozhodnutí EASA během pandemie co do nákladů dopravcům ještě přitíží, opak je pravdou. Pro aerolinky je uvolnění „maxů“ v době, kdy je poptávka po letectví významně sražena, významná vzpruha. „Boeingy 737 MAX spadají mezi nejpoužívanější typ letadel. V období, kdy se, co do efektivity provozu, počítá s každým eurem nebo dolarem, mají velkou šanci, aby se do obnovy letecké dopravy rychle zapojily,“ sdělil pro Lidovky.cz Petr Kováč, odborník na leteckou dopravu z firmy Ernst & Young Partner Corporate Finance.

Lze tedy očekávat, že ani další letečtí dopravci nebudou s jejich zapojením do provozu otálet a stovky dosud uzemněných Boeingů 737 MAX nahradí starší a nákladnější stroje. Jako první je nasadily zpátky do komerčního provozu brazilské aerolinky GOL, a to jen pár dní po listopadovém povolení amerických regulátorů. Od té doby stroje neevidují větší potíže.

Ač jde v případě povolení pro „maxy“ o Boeingem vymodlený okamžik, ohlédnutí nazpět už tak pozitivní není. Odstavení strojů bylo nejdelší takovou pauzou v dějinách komerčního letectví a způsobilo nejhorší bezpečnostní krizi v letectví za několik desetiletí. Průšvih navíc amerického výrobce vyjde na 20,7 miliard dolarů (zhruba 460 miliard korun). Odhady analytiků však předpovídají, že částka ještě naroste. Boeing navíc řeší soudní spory s aerolinkami, kterým dosud ztráty nekompenzoval. Loni navíc firmu zasáhl útlum osobní letecké dopravy v důsledku covidové pandemie, a zákazníkům tak Boeing loni dodal pouze 157 letadel, což je nejméně za 43 let. Z obou důvodů tak společnost za minulý rok vykázala rekordní ztrátu téměř 12 miliard dolarů (přes 256 miliard korun).

Nejúspornější letadlo Boeingu bylo odstaveno z provozu předloni v březnu, a to po dvou vážných nehodách v Indonésii a Etiopii, při kterých přišlo o život celkem 346 lidí.