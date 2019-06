Čechy láká jižní Chorvatsko i francouzské pobřeží. ‚Apartmány u moře jsou tam překvapivě levné,‘ říká expertka

KOLIK STOJÍ CESTA PO DÁLNICI V CIZINĚ RAKOUSKO ■ Dálniční známka pro vozidla do 3, 5 t na 10 dní stojí 9,20 eura, dvouměsíční 26,80 eura. ■ Něco stojí i průjezd vybraných mostů či tunelů: A9 Pyhrn Gleinalm – 8,5 eura A9 Pyhrn Bosruck – 5 eur A10 Tauern Katschberg – 11,5 eura A13 Brenner – 9 eur CHORVATSKO ■ Průjezd chorvatských dálnic je zpoplatněn mýtnými branami, od 15. června (na Istrii od 1. června) platí letní tarif, kdy jsou ceny o 10 procent vyšší. Jedna kuna nyní stojí asi 3,50 koruny. ■ Například ze Záhřebu do Splitu jsou zpoplatněny dva úseky, za dálnici A2 Macelj–Záhřeb (60 km) a za dálnici A1 Záhřeb–Dugopolje u Splitu (380 km), za průjezd zaplatíte229 kun (za osobní auto). Pokud byste pokračovali až k městu Ploče, zaplatíte navíc ještě 50 kun. ■ Při cestě na Istrii je zpoplatněn průjezd tunelem Učka – 30 kun. ■ Při cestě na ostrov Krk lze využít most; poplatek činí 35 kun. SLOVINSKO ■ Dálniční známka pro vozy do 3,5 t a do 1,3 m nad první nápravou stojí na týden 15 eur, měsíční 30 eur; pro vozidla do 3,5 t a přes 1,3 m nad první nápravou stojí 30, resp. 60 eur. ■ Průjezd tunelu Karavanke (Karawanken) mezi Rakouskem a Slovinskem stojí 7,20 eura. SLOVENSKO ■ Dálniční známka pro osobní vozidlo: 10denní je za 10 eur, měsíční za 14 eur. MAĎARSKO ■ Dálniční známky pro vozy do 3,5 t a 7 míst – týdenní (platí 9 dnů) – 2975 forintů; měsíční 4780 forintů (asi 380 korun). ŠPANĚLSKO ■ Průjezd dálnic je zpoplatněn mýtnými branami, cena dle ujeté vzdálenosti je 9-10 eur za 100 km. ITÁLIE ■ Zpoplatněna je většina dálnic, cena činí zhruba 9 eur na 100 km. ■ Platí se i za průjezd některými alpskými tunely, zejména těmi na hranicích mezi Francií a Itálií. NĚMECKO ■ Dálnice jsou zatím zdarma. FRANCIE ■ Výše dálničních poplatků se pohybuje kolem 9 eur na 100 km. ŠVÝCARSKO ■ Dálniční známka je pouze roční za 40 franků (asi 925 korun). POLSKO ■ Zpoplatněny jsou jen některé úseky dálnic, například dálnice A1, A2 a A4.