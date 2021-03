Dobrá zpráva pro cestovatele. České aerolinie i přes nynější úpadek obnoví lety do pěti destinací a navýší spoje

PRAHA Letecký dopravce České aerolinie (ČSA) obnoví v následujících týdnech další spojení a navýší frekvence letů do evropských destinací. Létat bude například do Oděsy, Amsterdamu, Kodaně, na Island či na Maltu, informovaly v pondělí ČSA. Aerolinky provoz rozšíří i přesto, že jsou v současnosti v úpadku a plánují reorganizaci.

V současné době ČSA provozují pravidelné letecké linky do Paříže (denně), Stockholmu (třikrát týdně), Kyjeva (denně) a Moskvy (třikrát týdně). V příštích týdnech tyto linky navíc posílí o další spoje.



Vedle toho však ČSA plánují obnovení i dalších linek, jejichž provoz dočasně přerušily. Od 2. dubna plánují obnovit lety do ukrajinské Oděsy (dvakrát týdně), dále od 16. dubna do Amsterdamu (až denně), od 1. května do Kodaně (až denně) a na islandský Keflavík (čtyřikrát týdně). Od 12. června pak aerolinky začnou jednou týdně létat také na Maltu. Dopravce upozornil, že postupné obnovování provozu je závislé na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých zemích a uvolňování cestovních opatření.

ČSA zároveň prodloužily možnost bezplatné změny termínu pro rezervace letenek do konce června. Nově vybraný let se musí uskutečnit nejpozději 31. března příštího roku. Společnost také pokračuje v uplatňování ochranných opatření na palubách letadel, od cestujících tak například vždy vyžaduje před nástupem potvrzení o negativním antigenním nebo PCR testu na koronavirus.

ČSA jsou v současnosti v úpadku, který na ně uvalil soud po jejich vlastním návrhu. Společnost eviduje nesplacené pohledávky za přibližně 1,8 miliardy korun, z toho miliardu v rámci neproplacených nebo neprojetých letenek cestujících a zbytek pak společnost dluží dodavatelům. Firma na konci února podala k insolvenčnímu soudu návrh na reorganizaci s cílem záchrany podniku. Insolvenčním správcem soud jmenoval firmu Inskol.