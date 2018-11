České dráhy chtějí koupit továrnu na vlaky. Plánují velký opravárenský byznys

PRAHA/ŠUMPERK České dráhy se chystají významně posílit svůj opravárenský byznys. Pomoci jim k tomu má koupě šumperské strojírny, která patří Škodě Transportation. Pikantní je, že se s továrnou Pars nova s přou o desítky milionů.

Šéfové Českých drah věří, že státní dopravce bude v budoucnu vydělávat na dvou frontách: na dopravě cestujících a na opravách či modernizacích vlaků. Pro tento plán nutně potřebují sehnat nové prostory a lidi, už teď je firma na hraně svých možností.

Dráhy proto velmi stojí o tradiční šumperský podnik Pars nova, který se zaměřuje na repasování, výrobu či opravy vlaků a tramvají. Snahu o získání výdělečné firmy se zhruba 800 zaměstnanci potvrdil LN generální ředitel ČD Miroslav Kupec.



„Zájem jsme projevili my. Jednání probíhají, ale Škoda Transportation nechce prodat,“ uvedl. Právě do portfolia tohoto velkého strojírenského podniku Pars nova už deset let patří.

„Interní záměry naší firmy veřejně nekomentujeme,“ odpověděla na dotazy LN ohledně možného prodeje dceřiné společnosti mluvčí Škody Lubomíra Černá.

„Motoráky“ jako nové

Faktem je, že propojení Českých drah a Pars novy může dávat smysl. Státní dopravce je pro šumperský podnik klíčovým zákazníkem. Nejznámější počinem z tamních hal je zřejmě motorový vlak Regionova, typický svým zeleno-žluto-oranžovým zbarvením, který Šumperští vytvořili pro ČD z jejich stárnoucích „motoráků“.

Pro ně Pars nova také před dvěma lety předělala vagony určené zejména pro lukrativní linku Praha–Berlín–Hamburk. „Jedním z důvodů, proč jsme o akvizici uvažovali, je ten, že jsme většinovým zákazníkem, který tam dodává práci. To nám dávalo smysl,“ vysvětlil vznik této myšlenky šéf drah Kupec.

Podle informací LN bylo jednou z uvažovaných variant také spojení Pars novy s DPOV, což je dceřiná firma Českých drah zaměřující se právě na opravárenství. Z tohoto návrhu však podle všeho sešlo a nyní se jedná o prodeji.

Pars nova by byla pro dráhy cenná nejen kvůli svým výrobním kapacitám a stovkám zaměstnanců, ale jednoduše i proto, že je zisková. Firma se 71 letou tradicí vydělala v roce 2016 (jde o poslední účetní závěrku zveřejněnou v obchodním rejstříku – pozn. red.) bezmála 269 milionů korun, oproti předešlému roku si polepšila o téměř 90 milionů.



Od svých zákazníků tehdy vybrala na tržbách zhruba 2,5 miliardy a hodnota jejích aktiv, tedy například majetku a pohledávek, se dotýkala 1,2 miliardy. Kupní cena firmy se tak může pohybovat mezi jednou až dvěma miliardami korun.

O částce, kterou by byly dráhy ochotné zaplatit, nechtěl jejich generální ředitel spekulovat. „To se nedá říct, je to otázka propočtu návratnosti,“ řekl Kupec.

Pikantní spojenectví

Případné začlenění společnosti Pars nova do rodiny Českých drah by bylo zároveň z několika důvodů velmi pikantní. Jedním z nich jsou napjaté vztahy mezi ČD a Škodou Transportation.



Vedení drah je dlouhodobě nespokojené s tím, že některé vlaky z plzeňské strojírny se rozbíjejí častěji, než by měly. To se týká mimo jiné lokomotiv přezdívaných Zátopek –kvůli jejich pozdnímu dodání vedly obě strany arbitrážní spor, který před třemi lety skončil překvapivým verdiktem: ČD musely Škodě vyplatit 1,2 miliardy korun. Dopravce verdikt napadl žalobou a spor pokračuje u soudu.

Modernizovaný vůz pro dálkové spoje Českých drah.

Druhá pikanterie se týká toho, že ČD měly a mají potíže s výše zmíněnou dodávkou 93 repasovaných vagonů přímo od Pars novy. Důvodem jsou technické problémy, kvůli nimž musely na lukrativní trasu Praha–Berlín–Hamburk nasazovat náhradní vozy.



A protože smluvnímu partnerovi Deutsche Bahn slíbily ty modernizované, musely mu platit penále, které pak zpětně žádaly po šumperské strojírně. Ve hře je však ještě další vymáhaná pokuta minimálně v řádech desítek milionů: za pozdní dodávky těchto vozů.

V tomto případě hrozí ze strany ČD i vymáhání soudní cestou. Pokud by se však Škoda Transportation s manažery drah dohodla na prodeji, nabízí se možnost vymáhanou pokutu odečíst od kupní ceny.