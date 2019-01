České dráhy loví v zahraničí. Do vedení míří slovenský manažer a exšéf polské důlní firmy

Praha Po více než čtvrt roce bude mít státní dopravce kompletní vedení. Po personální vichřici, kterou dozorčí rada Českých drah rozpoutala v září, už má vybrané dva vysoké manažery.

Podle zjištění LN se jedná o exšéfa polské těžební firmy PG Silesia Michala Heřmana a dosavadního ředitele provozu slovenských železnic ZSSK Michala Vereše. Pokud 15. ledna projdou hlasováním dozorčí rady, usednou do nejvyšších pozic železniční společnosti s více než 20 tisíci zaměstnanci.

„O jménech budeme mluvit až po jednání dozorčí rady, kde je představíme. Potřebujeme si také ujasnit, kdy můžou být uvolněni ze svých současných zaměstnání. Není to ještě uzavřené. Rádi bychom ale už v lednu měli kompletní představenstvo,“ řekl předseda dozorčí rady Petr Moos.

České dráhy konkrétně potřebovaly členy představenstva pro majetek, techniku a servis a pak manažera zodpovědného za provoz. Nyní se zdá, že je našly. A to ve velmi komplikované době.

Státní dopravce v současnosti bojuje se soukromníky v krajích o zakázky na dotované tratě od roku 2020. A v řadě případů prohrává. Zároveň bude jednat o jarní emisi dluhopisů. V březnu musí firma splatit věřitelům zhruba 8 miliard korun. Na to si musí prostřednictvím obligací opět půjčit, což obnáší náročná vyjednávání se zahraničními investory. To je právě úkol pro nově sestavované představenstvo ČD.

O možném angažmá manažera Michala Heřmana informovaly LN už na začátku prosince. Tehdy nechtěl svoji účast ve výběrovém řízení komentovat, ale zároveň ji nepopřel. Nyní nezvedal telefon a na zaslané dotazy neodpověděl. Na jeho výběru se ale shodlo několik na sobě nezávislých zdrojů.

Heřman donedávna vedl těžební firmu PG Silesia, která spadá do portfolia holdingu EPH Daniela Křetínského. V polské společnosti pracoval celkem šest let, až do března 2018. V minulosti působil také krátce jako finanční ředitel pražského dopravního podniku či jako manažer Českého Telecomu.

Druhým jménem je podle důvěryhodných zdrojů LN zkušený železniční manažer Michal Vereš. V současné době působí jako manažer provozu slovenského národního dopravce ZSSK. Dříve měl v této společnosti na starosti evropské fondy. Ani on však nechtěl svoji budoucnost u českého dopravce komentovat.

Kandidáti podstoupili klasické výběrové řízení, tedy například psychologické testy či pohovory. Podmínkou pro úspěch v této soutěži byla zkušenost ve vedení firmy s alespoň 300 zaměstnanci, a to minimálně ve třech z posledních pěti let. A vysokoškolské vzdělání technického či ekonomického směru. Mandát ve vedení Českých drah je zpravidla pětiletý.

Nyní je však představenstvo jen tak tak usnášeníschopné, má obsazeny tři z pěti pozic. Dozorčí rada v září odvolala z představenstva Ludvíka Urbana a Martina Bělčíka. Nejvyššího šéfa Pavla Krtka po téměř čtyřech letech zbavila jeho funkce. Místo něj posunula do čela firmy dosavadního člena vedení pro oblast majetku, techniky a servisu Miroslava Kupce. Zůstal v ní Michal Štěpán a dovolen byl jeden z „nižších“ ředitelů ČD Radek Dvořák. I na jejich pozice by měla být v budoucnu vypsána soutěž. Štěpánovi, který řídí osobní dopravu, totiž skončí funkční období a role Dvořáka v nejvyšším managementu je spíše dočasná.

S Krtkem, který byl sesazen na podzim, se počítalo na pozici místopředsedy a člena představenstva pro finance. O pár dnů později však nabídku odmítl.

U zrodu personálního veletoče byla dlouhodobá nespokojenost ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) s prací představenstva. Nejprve nechal v červenci převolit dozorčí radu s tím, že má za úkol vybrat nové vedení ČD. K tomu došlo o dva měsíce později.

Ačkoliv Ťok vedení ČD za Pavla Krtka kritizoval, stojí za ním úspěšné manažerské kroky. Podařilo se mu například zvýšit rating společnosti, což znamená větší důvěryhodnost pro věřitele a potažmo i výhodnější podmínky pro půjčky.

Management vyjednal také v roce 2016 slušné podmínky pro emisi dluhopisů. České dráhy si tedy půjčily laciněji než v minulosti se splacením úvěru za delší dobu.