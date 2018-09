České dráhy nabízejí na internetu slevy, které jinde nenajdete. Ušetřit můžete i stokoruny na jediné trase

PRAHA České dráhy v posledních dnech výrazně zahýbaly svými cenami. Zavedly velké slevy pro děti, studenty a důchodce, zároveň ale zrušily řadu slev pro běžné cestující. Sice je částečně nahrazují novými nabídkami, jenže po těch se musí zákazníci pídit.

Na pokladně už je k mání jenom malá část z nich, po nejširší nabídce je třeba zamířit na internet. Dráhy nabízejí pro běžné cestující pro jednosměrné cesty po Česku dva druhy zvýhodněných cen: akční a superakční jízdenky.

Akční a superakční jízdné

Ty první platí na vybraných tratích, kde České dráhy čelí vlakům Regiojetu či Leo Expressu. K dispozici jsou ale i tam, kde je silná konkurence autobusů. Zpravidla jde o nejdůležitější spoje mezi největšími městy. Tyto ceny platí pro všechny spoje na internetu i na pokladnách a jsou dostupné i těsně před odjezdem vlaku.

Oproti tomu superakční nabídka se týká jen vybraných vlaků a dostupná je pouze přes internet. Narozdíl od akčních jízdenek jsou však dostupné na větším počtu tras i mezi výrazně větším počtem měst.

„Trasy ani místa vyjmenovat nelze. Jsou to stovky relací. Nabízí je náš e-shop,“ uvedl mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

V podstatné míře se podle něj kryjí s nabídkou Včasná jízdenka Česko, kterou dráhy minulý týden zrušily. Jsou tu ale významné rozdíly. Cestující musejí pro slevu na rozdíl od minulosti na internet a mohou ji využít jen ve vybraných vlacích. Jinak zaplatí třeba i dvojnásobek oproti ceně zrušených Včasných jízdenek.

Existují jednoduchá pravidla, jak těchto nabídek využívat. Většina se neobejde bez e-shopu Českých drah, na pokladnách se dá dostat jen k omezené nabídce.



Velká města a dělené jízdné

Protože jsou akční nabídky drah prakticky jen mezi většími městy, je dobré se podívat, za kolik e-shop drah nabízí jízdenku do posledního velkého města po cestě. Pokud cestující míří například z Prahy do Stříbra na západě Čech a dráhy na tuto trasu žádnou výhodnější nabídku nenabízejí, je dobré podívat se na spojení Praha–Plzeň. Kdo si totiž jízdenku rozdělí na dvě, může místo 209 platit jen 151 korun.

Na Moravě je situace o něco komplikovanější. Výhodnější nabídky se týkající více destinací a do některých měst je současně zvýhodněných nabídek více. Příkladem je Olomouc, kam se dá z Prahy vlakem ČD cestovat jen za 139 korun. Pro cesty do velké části střední Moravy se tak vyplatí sáhnout po této ceně a pro zbytek cesty si koupit běžnou jízdenku.

Cestující přitom vůbec nemusí opustit svůj vlak. Přes e-shop ČD lze navíc koupit místenky zcela zdarma a stejná místa si lze vybrat pro obě navazující jízdenky.

Dělení jízdného je pro cestujícího komplikace a nákup na internetu prodlužuje, ušetřit jdou ale až stokoruny. České dráhy sázejí na to, že kdo šetřit nechce, zaplatí plnou cenu a kdo o slevu stojí, dostane se k ní. Jenže lidé, kteří o těchto možnostech neví, mohou nakonec jet s konkurenčním dopravcem nebo raději rovnou autem.

Kdo plánuje předem, ušetří

Čím dříve si cestující jízdné kupuje, tím větší má nabídku zvýhodněných cen. Včasným nákupem přitom neriskuje. Dokonce i superakční jízdenky lze do 15 minut před odjezdem vlaku bez poplatku vrátit. I pokud konkrétní vlak ujede, lze ji použít na ten další, cestující jen doplatí rozdíl do akčního, pokud je dostupné, nebo do běžného jízdného. Nejde tak o nabídku, která by propadla.

Kvůli změnám v ceníku vracejí České dráhy peníze za jejich slevovou kartu i za kilometrickou banku, pokud nově přestala pro cestující dávat smysl. Inkarta už je k ničemu studentům, kilometrickou banku už nelze používat při cestování s dětmi.