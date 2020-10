České dráhy nechtějí nést riziko za objednané spoje. Chtějí, aby ztrátu zaplatil stát či kraje

Praha Jako náhradu za jarní výpadek příjmů kvůli koronaviru dostanou České dráhy od státu bezmála 400 milionů korun. Jenže státní dopravce žádá o další úlevu.

Přeplněné chodbičky ve vlacích už jsou dnes spíš výjimkou. Lidé kvůli pandemii cestují méně, ať už kvůli obavě z nákazy, nebo proto, že pracují z domova a nemusejí dojíždět. Do souprav s logem Českých drah (ČD) nastoupí nyní v průměru přibližně 60 procent běžného počtu pasažérů. Podobné poloprázdno je i u soukromých dopravců a na lepší časy se zatím neblýská.

ČD sice od státu dostanou podle informací serveru Lidovky.cz 392 milionů jako náhradu za jarní výpadek rychlíků, ale to je jen malá náplast. Pro lepší představu: státní firma jen za první pololetí roku prodělala skoro dvě miliardy.

Vedení drah proto zahájilo novou strategii. Zaslalo dopis na ministerstvo dopravy a na zhruba polovinu krajů. Zjednodušeně řečeno jde ČD o to, aby riziko nižších tržeb dále nenesly na svých bedrech, ale aby přešlo na objednavatele daných spojů. Tedy na stát nebo na kraje. V Česku je to tak, že dálková spojení, tedy hlavně rychlíky, u ČD i u dalších dopravců, objednává resort dopravy a regionální spojení krajské vlády.

Dráhy chtějí změnit smlouvy

„U závazkových smluv proto ministerstvu a krajům navrhujeme úplné nebo částečné převzetí rizika tržeb, tedy změnu smluv do brutto režimu. Případně úpravu finančních modelů v oblasti výnosů a nákladů tak, aby byly zohledněny nové skutečnosti,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí drah Vanda Rajnochová.

S většinou krajů i s ministerstvem dopravy mají ČD takzvané netto smlouvy, kdy si samy hospodaří s tržbami. Na začátku dopravce odhadne náklady, odečte od nich předpokládané tržby a zbytek mu stát nebo kraj doplatí. Jenže teď jsou příjmy z jízdenek významně nižší a dopravci tratí.

Brutto smlouva, kterou má s ČD šest krajů, je založená na tom, že dopravce dostane zaplacené jen náklady. Nic nevydělá ani neprodělá, tržby jdou do kapsy objednavateli. A finančními modely, které mluvčí ČD zmínila, se rozumí mimo jiné dohoda na tom, že kraje ustoupí v požadavcích na množství vlaků – třeba že mezi dvěma městy bude stačit odvoz jednou za hodinu a ne dvakrát. Nebo že bude možné sestavit soupravu z menšího počtu vozů, protože lidí stejně jezdí méně.

„Tato žádost skutečně dorazila. Je zcela předčasné předjímat, jakým způsobem o ní bude rozhodnuto,“ vzkázal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Miliony za rychlíky

Právě tento úřad už připravuje výplatu jiné přímé pomoci. Je však omezená na spojení, která si od dopravců ministerstvo objednává, a jen za 67 dnů jarního nouzového stavu. Zjednodušeně se dá říci, že stát dorovná smluvním dopravcům tržby na úroveň, jako by v období nouzového stavu jezdily s běžně obsazenými vlaky. Čeká se na podpis dodatků. Lidovky.cz zjistily, že ČD dostanou za poloprázdné rychlíky 392 milionů korun.

Společnost Arriva, která má na starosti čtyři dálková spojení, například mezi Prahou a Tanvaldem, pak dostane od státu pomoc v podobě 14 milionů korun.

Komerčních linek, které dopravci provozují čistě na vlastní riziko, což je typicky trasa spojující metropoli a Ostravu, se pomoc týkat nebude. „U komerční dopravy se jednalo o rozhodnutí jednotlivých dopravců, zda budou přepravu vykonávat, či nikoli. Navíc stejně jako jiné podnikatelské subjekty mohou využít existující podpůrné programy,“ vysvětlil ministerský mluvčí Jemelka. Na mysli měl například program Antivirus, který umožňuje dotovat mzdy ve firmách s omezeným nebo nulovým provozem.

„Pryč s poplatky za koleje“

Dopravcům se ministerský výklad vůbec nelíbí. „Trasa Praha–Ostrava, kde dopravci bez dotací zajišťují pro stát dopravní obslužnost, by si podporu zasloužila především. Podobně jako to udělalo Rakousko na trase Vídeň–Salzburg, kde stát komerční dopravě poskytl pomoc v podobě dočasného závazku a pomohl k rychlejšímu restartu spojů,“ posteskl si Aleš Ondrůj, marketingový ředitel RegioJetu.

Na stejné trase působí také konkurenční Leo Express, který je na příjmech z komerčních spojení přímo závislý. „Železniční doprava potřebuje přímou pomoc a tou je prominutí poplatku za použití železniční dopravní cesty,“ nabízí jednu z možností úlevy mluvčí firmy Emil Sedlařík. Leo Express tuto výzvu v pátek adresoval přímo ministru dopravy Karlu Havlíčkovi (za ANO).

Soukromí dopravci v současnosti vyhodnocují, které vlaky ze své nabídky kvůli mizerné poptávce nebudou vypravovat. „Určitě chceme zachovat spojení na všech trasách, kde jezdíme – a to i do zahraničí, tedy na Slovensko a do Rakouska. Vyhodnocujeme ale možné omezení počtu spojů, a to především v okrajových částech dne,“ uvedl Ondrůj z RegioJetu.

Revize spojů čeká v příštím týdnu pravděpodobně také Arrivu. Neměla by se však tolik týkat vlaků, ale zejména jejích expresních autobusových spojení, která rovněž nejsou zdaleka tak vytížená, jak je běžné.