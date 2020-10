České dráhy začnou trestat cestující bez roušky. Hrozí jim pokuta až 1000 korun

PRAHA Ve vlaku bez roušky? Podle nových přepravních podmínek Českých drah (ČD) bude prohřešek pokutován částkou tisíc korun. Národní dopravce změnil přepravní podmínky v reakci na medializovanou kauzu s cestující, která si při cestě vlakem odmítala nasadit roušku, vlak kvůli ní musel zastavit a nabral zpoždění.

„Za porušení přepravních podmínek se považuje, pokud cestující neuposlechne pokyn daný mu pověřeným zaměstnancem ČD,“ přidaly České dráhy do svých smluvních přepravních podmínek. Informoval o tom server Zdopravy.cz. Pověřeným zaměstnancem většinou bývá průvodčí.



České dráhy sice neuvedly, že změna podmínek proběhla na základě nedávné zkušenosti s cestující v Jihomoravském kraji, jež si odmítla nasadit roušku a nakonec kvůli zastavení a zpoždění vlaku skončila s pokutou přes čtyři a půl tisíce korun, podle zdrojů Zdopravy.cz, však byla spouštěčem právě tato událost.



„K úpravě nás obecně vedou množící se případy neuposlechnutí výzev vlakového personálu, a to nejen kvůli nenasazené ochraně dýchacích cest,“ citoval web mluvčí Českých drah Gabrielu Novotnou, která zároveň také upozornila, že tato možnost vyplývá ze zákona o drahách. Podle ní tak nejde o zvýšení pravomocí průvodčích, ale o to, aby se ve stále častějších střetech s cestujícími mohli opřít o přepravní podmínky.



Podle Novotné v nich až dosud platil mírnější postup, a to: upozornění – neuposlechnutí – vyloučení z přepravy – při neuposlechnutí přivolání policie. Dnes do záležitosti vstupuje navíc vstupuje pokuta, která následuje neuposlechnutí. Přirážka 1000 korun je podle serveru při zaplacení do 14 dnů snížena na čtyři sta.



Obdobného postupu se podle Zdopravy.cz drží i další tuzemští železniční dopravci, včetně RegioJetu a Leo Expressu. Pokutování či dokonce vyloučení z přepravy je ale až krajním řešením.