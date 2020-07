Česko bude mít levnější 'espézetky'. Vyřazený vítěz, který nezaokrouhlil cenu, napadl soutěž

PRAHA Plechovou značku s čísly kupoval stát před pěti lety za 108 korun. Postupem času zlevnily registrační značky aut skoro na třetinu. Zase o něco nižší cenu zajistí smlouva, kterou ministerstvo dopravy podepsalo se staronovým dodavatelem. Jeho rozhodnutí zároveň podle zjištění serveru Lidovky.cz napadl původní vítěz soutěže u antimonopolního úřadu.

Dalších šest let bude registrační značky pro automobily v Česku dodávat firma Security Paper Mill, která se zabývá především výrobou zabezpečených dokumentů. Typů značek o různých rozměrech je u nás celkem 105. V průměru vyjde nově jeden kus na 40 korun. Při předpokládaném množství vydaných tabulek zaplatí ministerstvo dopravy vybrané firmě 55 milionů ročně.

Security Paper Mill z investiční skupiny Delta Capital dodává čísla na plechu pro různé typy vozidel od roku 2017. Tehdy firma uspěla s nabídkou 45 korun za kus. Nyní spolu s výrobní společností Utal nabídly cenu sraženou ještě o dalších pět korun.

„Ministerstvo dopravy změnilo technické podmínky a nově vyráběné registrační značky od roku 2021 nebudou mít zabezpečovací prvek hologram. Díky technickým změnám a dalším výrobní optimalizaci u vybraného výrobce ušetří stát dalších 50 milionů korun ve srovnání s minulým obdobím,“ popsal šéf firmy Michael Broda.

Výběr dodavatele „espézetek“ probíhající letos na jaře, byl mírně řečeno nevšední. Původně totiž v tendru uspěla pražská společnost Eltodo, která se mimo jiné zabývá veřejným osvětlením. Dala nejnižší nabídku ze všech, průměrná cena za registrační značku byla 38 korun, tedy o dvě koruny lacinější než byla nabídka druhého na pásce, firmy Security Paper Mill.



Ta vzápětí podala námitku, že společnost Eltodo nabídku nezaokrouhlila na celé koruny, což byla jedna z podmínek. Výběrová komise ministerstva dopravy Eltodo následně pro nesplnění formálních náležitostí vyloučila. Stejně jako tři další uchazeče. Minulý týden pak úředníci zamítli všechny podané námitky a v úterý došlo k podpisu smlouvy s novým vítězem.

„Můžeme říct, že je to škoda, ale musíme se chovat podle právních regulí, které jsou jasně dané. Těsně druhý si našel skulinku,“ řekl k nečekanému obratu v soutěži na konci června ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Roční rozdíl mezi oběma nabídkami byl zhruba dva miliony korun.



Původní „jednička“ Eltodo, která se mimo jiné loni ucházela o provoz tuzemského mýtného systému pro kamiony, se rozhodla obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který by měl dohlížet na férovost veřejných soutěže v Česku. „Podali jsme námitky,“ řekl pro Lidovky.cz člen představenstva Eltoda Marat Saber.

Důvod vyřazení své firmy ze soutěže označil za absurdní. „Naše chyba nijak neovlivnila výběr nejvhodnějšího uchazeče. I po zaokrouhlení na celé koruny vycházela jako nejlevnější,“ podotkl Saber, podle něhož není rozhodnutí ministerstva dopravy právně v pořádku. Nicméně také ÚOHS už Eltodu zamítl jednu ze tří podaných námitek, nyní čeká na vyřízení dalších dvou.

I kdyby firma uspěla, málokdy se stává, že by antimonopolní úřad zakázal plnění nějaké smlouvy.

Dřív stála značka 108 korun

Ministerstvo očekává každý rok výrobu více než 1,39 milionu kusů ze 105 typů tabulek registračních značek. Pokud by jich dodavatel vyráběl zhruba stejně každý rok, inkasoval by za šest let trvání smlouvy více než 330 milionů korun.

Každopádně je třeba zdůraznit, že v Česku se za posledních pět let podařilo výrazně snížit cenu, za níž stát registrační značky nakupuje. Dlouholetým dodavatelem byla už od 90. let minulého století brněnská firma Hicon. Smlouvu s ní podepsalo také ministerstvo dopravy, které si agendu převzalo v roce 2001 od resortu vnitra.

Hicon až do roku 2015 dodával jednu tabulku v průměru za 108 korun a ministerstvu se opakovaně nedařilo dokončit soutěž na nového dodavatele. Částečný úspěch měl až v lednu zmíněného roku tehdejší ministr Dan Ťok (za ANO), který s manažery Hiconu podepsal dodatek smlouvy, který cenu snížil na 77 korun za značku.

Od roku 2017 se pak novým dodavatelem stala společnost Security Paper Mill, která nabídla 45 korun za značku.