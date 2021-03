Blýská se na lepší časy? Covidový pas otestují první aerolinky na lince mezi Bělehradem a Curychem

BĚLEHRAD/PRAHA Srbský národní dopravce Air Serbia otestuje první covid pas v ostrém provozu na palubách letadel. Jde o mobilní verzi, s níž přišla Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA). Je za tím snaha obnovit letecké cestování do léta v co největší míře.

Mezinárodní dopravci a všichni, kdo podnikají v cestovním ruchu, už více než rok vyhlížejí východisko ze „stopky“, kterou jim udělila pandemie koronaviru. Do iniciativy se proto zapojila i IATA, která nedávno představila vlastní mobilní aplikaci, jež má splňovat požadavky jednotlivých států a cestování v době pandemie značně zjednodušit – a vypadá to, že by se mohla stát první pomůckou svého druhu, která bude uvedena do praxe.



Jak informoval server Euractiv.com, s první verzí cestovního covidového pasu se v následujících týdnech setkají cestující Air Serbia, a to na lince mezi Bělehradem a Curychem.

Testy a očkování

Nejzásadnější pro bezproblémové cestování má být očkování, jak se zdá, letos však zatím ještě v kombinaci s negativním testem na covid-19. Takzvaný IATA Travel pass by pak disponoval záznamem o stavu každého cestujícího a historií výsledků jeho covid testů. Data by aerolinka obdržela online ještě před příjezdem na letiště. V aplikaci mají být také cestujícím k dispozici aktualizované podmínky pro vstup do jednotlivých zemí.

Odzvonit by každopádně mělo povinným karanténám. V pilotním provozu aplikaci IATA otestovaly už například Singapore Airlines, Etihad, Emirates a další velké aerolinky.

Obnovit cestování v rámci Evropy zejména před nadcházející letní sezonou chce také Evropská unie. Konkrétní podobu jednotných covid pasů by měla Evropská komise představit už příští středu.

Vrátit cestovní ruch ideálně ještě do začátku léta do předkrizových kolejí je snahou všech států. Obor zaměstnává miliony lidí, ale také nezanedbatelně přispívá do hospodářství většiny zemí. Zatím však není jasné, jestli se podaří jednotný certifikát pro Evropu vyjednat. Některé státy navíc upozorňují, takzvané že covid pasy primárně nesmí být diskriminující.