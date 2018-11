‚Chceme, aby Pražané měli svoje parkoviště a Středočeši zase svoje.‘ Jak se změní parkování v hlavním městě

PRAHA Nová pražská koalice chce v příštích čtyřech letech investovat až dvě miliardy korun do záchytných parkovišť. Podle nového radního pro dopravu jsou jednou z priorit.

Parkování v Praze někdy připomíná únikovou hru – člověk už by potřeboval z auta ven, ovšem není, kde by auto odložil. Nedostatek parkovacích míst je v metropoli i podle nastoupivšího radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). A řešení bere jako jednu z priorit. „Každé auto, které zůstane ve Středočeském kraji nebo na okraji Prahy, je vítězstvím pro Pražany, protože dopravě uleví,“ míní Scheinherr.

Nová koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) si za jeden z cílů dala budování záchytných parkovišť P+R. Chce do nich vložit až dvě miliardy korun.

„Parkovacích míst máme nedostatek, a to zejména na příjezdu ze Středočeského kraje. Denně sem odsud za prací dojíždí minimálně 170 tisíc aut, dalšími dojíždějí lidé na návštěvy. Pro denně dojíždějící bychom měli mít v každém směru parkoviště, aby mohli lidé zastavit a přestoupit na městskou hromadnou dopravu,“ řekl LN Scheinherr.



Tisíce míst jako nic

Jedno z prvních, které by mělo začít fungovat, je záchytné parkoviště na Černém Mostě. O koupi pozemku už rozhodla minulá rada, Praha za něj zaplatí 49,3 milionu korun. Vést by mělo podél ulice Chlumecká. A uspokojit by mohlo na 600 dojíždějících. Podle radního by mohlo být parkoviště na Černém Mostě hotové do čtyř let.

Další místa pro parkování by měla být po desítkách stání a vyrůstat by začala například na Zličíně, v Radotíně nebo v Chuchli. Dvě miliardy, které chce koalice do parkovišť investovat, vycházejí podle Scheinherra z reálných možností Prahy.

„Už před volbami jsme zdůrazňovali, že stavba parkovišť možná není tak atraktivní téma, ale je to něco, na co se zaměřit musíme. Dnes je v Praze 3400 parkovacích míst P+R a je to skoro nic,“ míní radní. Lidé dojíždějící za prací pak musí podle Scheinherra parkovat jinde, tedy hlavně na místech, která by měla sloužit rezidentům. A právě těm chce výstavbou záchytných parkovišť nová pražská vláda ulevit.

I proto je podle Scheinherra ve hře i to, že by Praha nějakým způsobem podpořila výstavbu parkovišť přímo ve Středočeském kraji, v obcích nebo u železničních zastávek.

„Je spočítáno, že osm tisíc parkovacích míst okolo různých stanic metra zabírají právě Středočeši. Přitom by je mohli využívat Pražané, proto dáváme na parkoviště velký důraz i velkou částku. Chceme, aby Pražané měli svoje parkoviště a Středočeši zase svoje,“ vysvětluje radní.

P+R parkoviště – park and ride, tedy zaparkuj a jeď, mají za cíl, aby lidé dopravu kombinovali a tam, kde mohou, přesedli ze svého vozu na veřejnou dopravu. I proto je žádoucí, aby vznikala především u stanic metra.

Praha otevřela loni v říjnu tři záchytná parkoviště zdarma v Písnici, na Kotlářce nebo ve Švehlově ulici v Praze 10. Zdaleka ale nejsou plně vytížená, pravděpodobně právě proto, že nejsou u stanice metra, ale „jen“ u zastávek tramvaje nebo autobusu.

Další záchytné parkoviště funguje od letošního října v pražském Kongresovém Paroubek centru, které je u zastávky metra Vyšehrad. K dispozici je na něm 260 stání. Denní parkovné vyjde na devadesát korun.

Parkoviště chtějí i Středočeši

Záchytná parkoviště chce budovat i Středočeský kraj. Letos v říjnu radní zatím schválili záměr na vznik stání u hlavních dopravních tahů do Prahy, tak aby řidiči mohli přesednout na veřejnou dopravu. Mezi vytipovanými lokalitami je například Dubenec, odkud by lidé mohli dojet na pražskou Skalku. Další stání by mohla vzniknout v Hostivici, Zdibech nebo Říčanech. Celkem by jich mělo být 11 a vyšla by na 488 milionů korun. Záměr je využít na jejich stavbu i evropské dotace. Výstavba by pak měla proběhnout mezi lety 2020 a 2023.