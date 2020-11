Propuštěný pilot vyměnil uniformu za skafandr. Teď se stará o seniory s covidem

Můj muž má dneska narozeniny. Slaví je v domově seniorů, s babičkama a dědečkama, který přebaluje a krmí. Všichni jsou COVID positive, stejně jako personál, kterej je doma v izolaci a tak to zachraňují i dobrovolníci vyškolený Červeným křížem. Třeba právě Radek. Každej den vstává ve 4 ráno, aby v 6 mohl začít svoji dvanáctku a večer mi vyprávět, jak má každý obyvatel domova v posteli plyšáka, jsou jako děti, nechápou, proč se všichni kolem nich najednou oblíkají do mimozemske...jch obleků, jak se zlepšuje a má největší radost, když ho někdo pochválí, obdivuje ty, co to dělají celý život, jak každou cestu do ”práce” doufá, že žádnou z postelí nenajde prázdnou. A já mu vždycky říkám, jak jsem na něj děsně pyšná. Jsem. O to víc mu přeju - kromě zdraví a aby to se mnou ještě nějakej čas vydržel -, aby se brzy mohl zase na svět dívat ze vzduchu, v tý hezký letecký uniformě, co jsem mu nechala ušít k narozeninám před několika lety, hlásit take off a kontrolovat všechny ty přístroje a mačkat tlačítka, kterým vůbec nerozumím. To totiž miluje nejvíc a vždycky bude, žádná jiná věc to nenahradí, i když je tak moc smysluplná jako pomoc starým lidem. Nesháníte někdo pilota? Tenhle má nalítáno tisíce hodin nejen v Boeingu 737 a srdce velký jako mrakodrap. ❤️