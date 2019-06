Chystá se třetí parkoviště P+R na Černém mostě. Praha se dohodla s Hornbachem

Praha Praha uzavře smlouvu se společností Hornbach Baumarkt CS, která umožní výstavbu záchytného parkoviště P+R na Černém Mostě. Firma vlastní pozemky nutné pro přeložení inženýrských sítí, které nyní brání výstavbě. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí schválili pražští radní.

Parkovací dům má mít kapacitu zhruba 900 míst. Výstavba je plánována na třetí čtvrtletí letošního roku. Na Černém Mostě půjde o třetí parkoviště P+R. Jejich kapacita nestačí náporu mimopražských řidičů přijíždějících do hlavního města za prací.

Uzavřením smlouvy firma takzvaně strpí na svých pozemcích přeložené inženýrské sítě. Předmětem smlouvy je mimo jiné, že přeložení provede město na své náklady, při výstavbě nebude nijak omezen příjezd a vstup do obchodního centra nebo zajistí dopravní značení, které navede zákazníky k obchodu. Pokud by strany smlouvu neuzavřely, vedlo by to k zablokování přípravy a výstavby parkoviště.

Záchytné parkoviště má být vícepatrové a má v něm mít možnost zaparkovat asi 880 vozidel. Parkovací dům bude stát na ploše, na které se nyní nachází pozemní parkoviště P+R. Stavba má pomoci snížit počet aut, která vjíždějí do Prahy, a snížit tak množství emisí, exhalací a hluku. Na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a bylo zažádáno o stavební povolení. Na stavbu město získá z evropských fondů 324 milionů korun.

Problémem metropole je dlouhodobě nedostatek záchytných P+R parkovišť primárně určených pro mimopražské řidiče. Parkoviště jsou zhruba na desítce míst především v blízkosti nádraží a stanic metra. Jejich kapacita v Praze je 3000 míst. Vedení města dlouhodobě jedná také o možné výstavbě P+R na území Středočeského kraje v blízkosti železničních stanic a zastávek.