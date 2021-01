Chystáte se o víkendu autem na hory? Experti radí, jak se připravit na možné problémy

PRAHA Navzdory pandemii se české hory plní tisícovkami lidí, které si letošní sněhovou nadílku nechtějí nechat ujít. Ideální podmínky v uzavřených střediscích však zároveň znamenají ztíženou sjízdnost silnic a hrozící nebezpečí při uváznutí. Přečtěte si, jak by se měli řidiči před cestou vybavit, a na jaké situace se připravit.

Kvůli hustému sněžení provázenému větrem se doprava v České republice komplikuje už od začátku týdne. Sjízdnost silnic v tuto chvíli ve většině regionů Česka mohou zhoršovat sněhové jazyky, ale i místní ledovka či rozbředlý sníh.



V Česku připadne na horách sníh, jazyky zkomplikují dopravu na silnicích

Před tím, než řidiči vyrazí na cestu, by měli sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy i nepříjemnými situacemi. Důležitá je zimní výbava, a to i nad rámec té povinné. Kromě osobních potřeb je třeba na jízdu řádně připravit i vozidlo. Na co nezapomenout?