Čínské vlaky vyjedou přes Česko dobýt EU. Tři nové soupravy pro Leo Express připlují po moři

PRAHA/ČU-ČOU Očekávaná posila do flotily železničního dopravce Leo Express dorazí v polovině roku. Tři moderní vlaky v Číně naloží na lodě a pošlou do Evropy. Soupravy, které by od příštího roku měly jezdit na trasách do Ostravy, Košic či Krakova, celkem vyjdou na více než pět miliard korun.

Jde o relativně malou, ale pro dodavatele klíčovou zakázku. Je jím firma China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), největší výrobce železničních vozidel na světě. Díky dodávce a následné certifikaci tria černých souprav získá pomyslnou vstupenku na prestižní evropský trh, který nyní ovládají firmy jako Siemens, Stadler či Alstom. Čínský obr se zhruba 180 tisíci zaměstnanci má na kontě zatím jen zakázky v Makedonii a Srbsku, ale netají se velkými ambicemi.



Česko bude první zemí Evropské unie, kde budou vlaky od CRRC jezdit. Tedy až získají veškerá potřebná razítka pro tuzemské, slovenské a polské koleje, což bude trvat řadu měsíců. Cestující by se jimi mohli svézt podle jízdního řádu, který vstoupí v platnost na konci roku 2020. Nyní pracovníci továrny CRRC v čínském městě Ču-Čou podle Leo Expressu dokončují poslední práce.



Opce na dalších 27 souprav

„Vlaky dorazí lodí do Evropy v polovině tohoto roku a následně budou přepraveny do Česka. Budou mít originální design, ve kterém budou jezdit pouze soupravy Leo Expressu. Po testování je nasadíme na vnitrostátní i mezinárodní linky. Jedná o investici v hodnotě více než pět miliard korun,“ řekl LN ředitel dopravce Peter Köhler. Počítá i s tím, že Leo Express v co možná nejvyšší možné míře využije také opci na koupi dalších 27 vlaků od CRRC.



Nyní má dopravce, který začal brázdit české koleje v roce 2012, ve vozovém parku pět elektrických souprav Stadler Flirt. Dále si pronajal 15 motorových vlaků Lint od Alstomu, s nimiž bude díky úspěchu v krajských soutěžích vozit lidi na regionálních linkách na Pardubicku a Zlínsku. K tomu provozuje také autobusové linky – v Česku, Polsku či na Ukrajině.



Přesný termín, kdy firma od Číňanů převezme nové vlaky, nebyl stanoven. Hovoří se o druhé polovině tohoto roku. Každopádně je dostane později, původně očekávala jejich příjezd po moři už loni. „U nového typu jednotek nelze nikdy přesně odhadnout termín dodání. Nicméně jsme si stanovili, že by měl proces schvalování započít v druhé polovině tohoto roku,“ vysvětlil Köhler.



Důkladné technické „proklepnutí“ tří souprav z Číny zajistí Výzkumný ústav železniční (VUZ), který je dceřinou společností Českých drah. Zkoušet je bude na okruhu ve středočeské Velimi, který platí za špičku v testování kolejových vozidel. Podle dřívějších informací LN jde o dvě zakázky přibližně za 120 milionů korun: na provedení certifikace a kompletní zkoušení a testování.



Šéfové Leo Expressu zdůrazňují, že konečná podoba nového vlaku s kapacitou 300 osob odráží většinu představ, které si při jednáních s Číňany prosadili. Má mít například speciálně upravenou vyšší třídu a dětský oddíl. Nový model kuchyně podle firmy umožní stevardům nabízet více čerstvého občerstvení. Samozřejmostí už je dnes nízkopodlažní přístup nebo prostor pro zavazadla, lyže a kola.



Česká stopa ve výrobě

Vlaky budou delší než stávající jednotky Stadler Flirt, budou mít šest článků a pojedou maximální rychlostí 160 kilometrů v hodině, což je i nejvyšší povolená rychlost na českých kolejích.

Až pětinu všech dílů dodají do vlaků čeští výrobci. Jedná se například o pantografy, dveře nebo zabezpečovací systém. „Část komponentů se instaluje přímo při výrobě a část až v Česku,“ dodal ředitel Leo Expressu Köhler. Na projektu se podle něj podílela také české designérská studia.



Firma se snaží stále expandovat. Loni například prodloužila svoji „ostravskou“ linku až do nové konečné stanice Krakov. Tam bude od konce června zajíždět denně. V roce 2017 koupila německého vlakového dopravce Locomore, který provozuje spojení mezi Berlínem a Stuttgartem. Leo Express vypravuje také autobusové spoje do Varšavy, Mnichova nebo Lvova.



V roce 2017 dosáhl poprvé provozního zisku, což značí, že si na sebe dokáže vydělat vlastním provozem. Zároveň ale Leo Express zatěžuje platba úroků za jeho stávající vlaky, ročně za ně vydá několik desítek milionů korun.

Leo Express i proto už řadu měsíců řeší případný vstup silného investora. Kolem dopravce kroužila v minulosti právě čínská CRRC, rakouské dráhy ÖBB, Deutsche Bahn i České dráhy. Ty dokonce poslaly Leo Expressu na konci loňského roku nabídku na odkup jeho vlaků. Státní dopravce za ně na přelomu roku nabízel podle zjištění LN přibližně 750 milionů korun, šéfové Leo Expressu však odmítli. „Naše nabídka nebyla ze strany společnosti Leo Express akceptována,“ uvedl před několika měsíci mluvčí drah Radek Joklík.