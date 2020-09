Covidoví psi poprvé v akci. Virus ‚vyčmuchají‘ s téměř stoprocentní úspěšností, začnou na letišti v Helsinkách

22. září 2020 5:00 Lidovky.cz > Byznys > Doprava

Helsinky Ve Finsku do boje s koronavirem zapojí novou „zbraň“: detekovat potenciálně nakažené osoby budou na letišti v Helsinkách speciálně vycvičení psi. Pro katastrofálně zasaženou leteckou přepravu by takové opatření mohlo z hlediska šíření viru znamenat menší rizikovost a poptávka cestujících by se tak mohla obnovovat rychleji.

Letní optimismus v letectví vychladl. Končí první obnovené linky, dovolenkáři musí počítat s komplikacemi Člověk nakažený onemocněním covid-19 už by se skrze hlavní vzdušnou bránu Finska dostat neměl - do země, ani z ní. Psi jsou totiž podle testů v indikaci koronaviru z pachu téměř stoprocentně úspěšní.