ČSA hrozí žalobou letišti, které aerolinkám kvůli velkým dluhům zadržuje dvě letadla

PRAHA Pro ruzyňské letiště se jedná o klíčového zákazníka, v tom je celá záležitost velmi pikantní. Přesto se jeho manažeři rozhodli jít do střetu, minulý týden zadrželi tradičním aerolinkám ČSA dvě letadla. Firma náležící do česko-čínské skupiny Smartwings totiž dluží státní firmě Letiště Praha za servis a opravu strojů.

Lidovky.cz zjišťovaly, jak se spor, který zašel neobvykle daleko, vyvíjel. Z kanceláří Smartwings odešla už minulý týden ostrá reakce z per právníků. „Společnosti Czech Airlines Technics (dceřiná firma Letiště Praha zajišťující péči o letadla – pozn. red.) byla zaslána předžalobní výzva,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Tedy jakési varování, které předchází podání žaloby, pokud se obě strany nedohodnou.



Pro lepší pochopení situace: Smartwings (včetně ČSA) i celý letecký průmysl zažily bídný loňský rok. Skupina, jež provozuje pravidelné linky i charterové lety na dovolené, loni prodělala kolem 1,5 miliardy korun a musela propustit šest stovek zaměstnanců z celkových dvou a půl tisíce. Není tedy divu, že mimo jiné dluží za servis svých strojů.

Přesto je zadržení vrtulových letadel ATR ze strany letiště velmi razantním krokem. I proto, že Smartwings si loni aktivovaly pomyslný štít proti věřitelům: požádaly Městský soud v Praze o mimořádné moratorium. Ochrana platí do konce února.

Řešení? I prodej dluhu

„Reakci ČSA jsme obdrželi, analyzujeme ji a připravujeme odpověď. Podle našeho právního názoru není zadržení letadel v rozporu s mimořádným moratoriem ani s insolvenčním zákonem. Současně se ohrazujeme proti tvrzení Smartwings, které se snaží svalit vinu za hrozící úpadek ČSA na nás,“ kontrovala včera mluvčí letiště Kateřina Pavlíková, jež komunikuje i za servisní firmu Czech Airlines Technics. Kolik ČSA letišti dluží, říct nechtěla. Málo to ale nebude, protože už dříve Pavlíková sdělila, že hodnota pohledávek je natolik vysoká, že se státní firma rozhodla uplatnit zadržovací práva na letadla.

Jak může spor pokračovat? Na přímé jednání dosud nedošlo. „Vedení ČSA jsme předložili konkrétní návrhy řešení, jak nyní postupovat. Existuje samozřejmě několik možností: například zajištění bankovní zárukou či odkup pohledávky třetí stranou,“ doplnila mluvčí letiště.

Není tedy vyloučeno, že Letiště Praha dluh prodá jiné firmě. Razantní krok hájí mimo jiné tím, že se samo potýká s finančními těžkostmi. Je pravdou, že Ruzyňští už loni propustili kvůli výpadkům letů několik stovek lidí a půjčili si miliardu korun – po dlouhých výdělečných letech, kdy museli řešit přeplněné terminály.

Pomoc, která nestačí

Smartwings a ČSA jsou pro Letiště Praha mimořádně důležitým partnerem. Každé třetí letadlo, které na jeho ranveje dosedne nebo z nich vzlétne, patří právě jim. Zajišťuje také dopravu 85 procentům turistů, kteří se vypraví na dovolenou s českými cestovními kancelářemi.

Dopady epidemie jsou ale pro koncern velmi tvrdé a jeho šéfové nelibě nesou, že na rozdíl od řady jiných evropských leteckých firem přišel zkrátka. „Smartwings a ČSA jsou jedinými společnostmi v EU, které dodnes neobdržely žádnou přímou podporu státu,“ posteskla si jejich mluvčí Vladimíra Dufková.

Čerpat můžou program Antivirus, který přispívá na mzdy, také mají k dispozici státní záruku na úvěr. Skrze program Covid Plus si plánují u bank půjčit dvě miliardy. Do 80 procent jistiny by za úvěr ručila státní pojišťovna EGAP. To ale firmě – která musí průběžně platit celou řadu závazků – na přežití nestačí. Státu si řekla podle serveru Seznam Zprávy o nevratnou podporu 1,1 miliardy. Žádá také o půlmiliardovou kompenzaci za zrušené jarní lety.

Skupina má české vlastníky (firmy, za nimiž stojí manažeři Jiří Šimáně, Jaromír Šmejkal nebo Roman Vik), těsnou menšinu drží čínský státní konglomerát CITIC. Jeho zástupci podle zákulisních informací nejeví zájem o vložení nového kapitálu do firmy, což už čeští spolumajitelé učinili. Číňané jsou zdrženliví i k výzvám, aby svůj podíl prodali.