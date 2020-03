ČSA kvůli viru redukují další lety. Start letní linky do Dubrovníku se odkládá

Úbytek spojů z letiště v pražské Ruzyni se zdaleka netýká jen destinací, v nichž je koronavirus již rozšířen. Řada lidí nyní své cesty raději odkládá a letadla se nedaří obsadit. České aerolinie i jejich mateřská společnost Smartwings na to musí reagovat. Například lety do Dubrovníku začnou až o měsíc později, než se plánovalo. Škrtá se v počtu letů i na dalších linkách. Na ty, které zůstávají, pak aerolinie nasazují menší letadla.

„V posledních dnech zaznamenáváme výrazný pokles poptávky po cestování a nákupu letenek z obav z koronaviru,“ vysvětluje mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková. Pro firmu je to po loňském povinném uzemnění letadel Boeing 737 Max další rána.

Škrty se zatím týkají letového řádu zhruba do konce dubna. A nejsou definitivní. „Situaci průběžně vyhodnocujeme,“ dodává Dufková.

Cestujících ubývá tolik, že nedává smysl snažit se například nižšími cenami nalákat nové. Je zkrátka lepší nasadit menší letadlo nebo let vůbec nevypravovat. Lidem, kteří již měli zakoupené letenky, firma umožňuje vybrat si jiný termín nebo jim vrací peníze.

ČSA již minulý týden preventivně zastavily spojení mezi Prahou a korejským Soulem. V pondělí pak v reakci na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu pozastavily zatím do 6. dubna spojení do italských měst Miláno a Boloňa.

Úbytek cestujících i zákazy letů do virem zasažených oblastí jako je sever Itálie, Čína nebo Korea dopadají i na ostatní aerolinie a další lety do Prahy. Spoje zrušil a dále redukuje například Ryanair nebo Wizzair, a to stejně jako České aerolinie nejen kvůli rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, ale i z důvodu úbytku cestujících. Podobná situace je prakticky po celém světě. Například německá Lufthansa musela z uvedeného důvodu odstavit 150 letadel.