ČSA zrušily kvůli epidemii lety do čtyř destinací, týká se to Budapešti, Londýna, Frankfurtu a Helsinek

Praha České aerolinie (ČSA) zrušily kvůli současné epidemiologické situaci až do konce září lety do čtyř destinací, konkrétně do Budapešti, Londýna, Frankfurtu a Helsinek. Upozornil na to server zdopravy.cz. ČSA zároveň se sesterskými aerolinkami Smartwings ve středu oznámily, že umožní bezplatnou změnu termínu pro všechny letos zakoupené letenky.

Zrušení letů je zatím dočasné, a to do 30. září. Důvodem jsou především nové podmínky některých států pro cestování českých občanů do těchto zemí. Týká se to například Maďarska, které uzavřelo své hranice pro cizince, a Velké Británie, která u českých občanů vyžaduje 14denní karanténu po příjezdu do země. Poslední let do Londýna vypravily ČSA ve středu, nasadily na něj turbovrtulový ATR 72, let trval téměř tři hodiny. V případě Frankfurtu letěl stroj ČSA naposledy v neděli, do Helsinek ještě v srpnu. V letovém řádu ČSA tak zatím zůstávají Košice, Amsterdam, Paříž, Kodaň, Stockholm, Řím a Milán.



Utlumovat budou postupně většinu svých linek i Smartwings. U nich to však souvisí především s koncem letní sezony. Nyní dopravce létá do devíti řeckých destinací, do tří na Kanárských ostrovech, do Cagliari, Splitu, Burgasu, Varny a Tuniska.

Mluvčí letecké skupiny Smartwings Group, do níž oba dopravci patří, Vladimíra Dufková ve středu také uvedla, že společnost od středečního dne umožní bezplatnou změnu rezervací u všech ještě letos zakoupených letenek s odletem do 31. března 2021. Zákazníci si tyto lety budou moci převést na jiný termín do konce září příštího roku. Cestující při změně v případě vyšší ceny nové letenky doplatí cenový rozdíl, nebude však už muset platit poplatek za změnu rezervace.