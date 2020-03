Dezinfekce se kvůli koronaviru rozšíří na všechna česká nádraží. Česká pošta bude distribuovat letáky

Praha Dezinfekční opatření kvůli novému typu koronaviru se rozšíří na všechna česká nádraží. Dosud platila pouze na hlavních vlakových nádražích. Česká pošta začne od pondělí distribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností.

Na tiskové konferenci věnované opatřením k boji proti nákaze, kterou způsobuje nový typ koronaviru, to v pátek řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle Babiše se nově plánují kvůli zlepšení komunikace videokonference s hejtmany krajů.

Havlíček řekl, že navazuje na již zahájená dopravní opatření, kdy byly zrušeny lety do Číny, severní Itálie a Jižní Koreje a bylo rozhodnuto o mimořádné dezinfekci vagonů mezinárodních spojů a hlavních nádraží v krajských městech. „Bude se to týkat nyní všech nádraží v České republice, to znamená jakékoli nádraží v jakémkoli městě prochází mimořádnou dezinfikací,“ řekl Havlíček. Je podle něj připraven v této souvislosti speciální štáb, ve kterém bude ředitel Správy železnic a ředitel Českých drah.

Podle Babiše začne Česká pošta v pondělí distribuovat informační letáky do 4,7 milionu domácností. Připraveno bude také informační video.

Tisková konference se konala po jednání zástupců vlády s krajskými hejtmany. Babiš řekl, že se na schůzce domluvili na komunikaci prostřednictvím videokonferencí a vylepšení informačního toku. Někteří hejtmani si v posledních dnech na způsob komunikace stěžovali.

Havlíček řekl, že pro podnikatele, kterých se dotknou zaváděná opatření nebo budou i jinak postiženi koronavirem, připraví Českomoravská záruční a rozvojová banka finanční pomoc. Její detaily budou nachystány přes víkend. Zmínil možnost půjček s odkladem splácení či bezúročné půjčky.