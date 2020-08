Praha Stát podepsal smlouvu na distribuci elektronických dálničních známek s Českou poštou a Čeprem. Společné konsorcium státních podniků uspělo s cenově nejnižší nabídkou, proti tendru nebyly námitky. ČTK o tom informoval podnik Cendis, který má přípravu systému elektronických známek na starosti. Elektronické dálniční známky by měly nahradit současné papírové kupony od příštího roku.

Konsorcium by podle dřívějších informací mělo dostávat 2,3 procenta z ceny prodaných vinět. Dosud je odměna pro distributory 4,6 procenta. Do veřejné soutěže na fyzickou distribuce se přihlásili čtyři zájemci. Vedle vítězného konsorcia se do tendru společně přihlásili i společnosti CzechToll a SkyToll, které už spolupracují na novém mýtném systému. Dalšími uchazeči byli konsorcium Autoklub Bohemia Assistance a MTX a samostatně podnik GECO.



„Ve výběrovém řízení jsme nově u elektronických zastropovali výši odměny na 3,3 procenta, vítěz pak nabídl 2,3 procenta,“ uvedla na začátku srpna za Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Lucie Bartáková. Celkové náklady na distribuci známek nyní nelze odhadnout, záležet bude na prodejích vinět a zájmu motoristů o nový systém. Loni motoristé nakoupili papírové dálniční známky za 5,5 miliardy korun.

Jednou z podmínek tendru bylo zajištění kamenných prodejen v obcích nad 10.000 obyvatel, celkem tedy více než 305 obchodních míst s minimální otevírací dobou od 05:00 do 23:00 v pracovní dny. Vítězné konsoricum plánuje prodávat známky na pobočkách pošty a vybraných čerpacích stanicích.

„Lidé si budou moci sami rozhodnout, zda si elektronické dálniční známky koupí buď prostřednictvím internetu, nebo raději osobně na pobočkách České pošty a přibližně dvou stovkách čerpacích stanic sítě EuroOil,“ uvedly ve čtvrteční tiskové zprávě Cendis a pošta.

SFDI zakázku vyhlásil už jednou, tehdy s odhadovanou cenou okolo 477 milionů korun. Navazovala na později zrušenou zakázku k informačnímu systému k dálničním známkám, proto byla zrušena i tato soutěž.

Fyzická distribuce známek bude doplňovat prodej přes internetový obchod. Vývoj informačního systému s e-shopem má nyní na starosti státní podnik Cendis. IT systém bude stát 128 milionů korun. Přípravu informačního systému provázely v minulých měsících velké problémy. SFDI totiž původně zakázku na jeho vývoj zadal společnosti Asseco Central Europe za 401 milionů korun.

To však vyvolalo vlnu kritiky, kauza následně stála místo i ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Stát původní zakázku zrušil a vývoj IT systému svěřil Cendisu. Spolu se zrušenou zakázkou na informační systém skončil i tendr na fyzickou distribuci známek, která měla původně vyjít na 477 milionů korun.