Do Brna se koncem července vrátí Uber. Umožňuje to změna zákona

Brno Do Brna se koncem července vrátí společnost Uber, která nabízí přepravní služby. Je to důsledek změny zákona, uvedl ve čtvrtek v tiskovém prohlášení radní Brna pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Proti Uberu v Brně protestovali taxikáři, poukazovali na to, že Uber nesplňuje podmínky jako například označení jako taxi nebo taxametr.

Změnou zákona se však od července změnily podmínky pro provozování běžných taxi i těch alternativních. Uber za čtvrtletí vykázal ztrátu 2,9 miliardy dolarů. Zisky mu stouply díky divizi doručování potravin Kratochvíl v posledních týdnech absolvoval několik jednání se zástupci společnosti Uber. „Na jejich základě se tato společnost rozhodla na konci července letošního roku vrátit se svými službami do Brna. Tento krok je důsledkem změny zákona, která umožňuje legálně provozovat této společnosti činnost. Město bylo s touto změnou seznámeno a věříme, že společnost bude své služby provozovat v daných mezích,“ uvedl Kratochvíl. Uber působil v Brně v minulosti. Protestovali proti němu taxikáři kvůli neoznačení vozidel jako taxi nebo chybějícímu taxametru. Soud vydal předběžné opatření, které zakázalo Uberu ve městě jezdit. Brno původně podporovalo taxikáře, loni koncem roku ale primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že by město chtělo učinit kroky, aby Uber v Brně fungoval. Podle pozdějších rozhodnutí soudů mohl Uber v Brně jezdit, společnost toho ale nevyužila. Nyní se vrátí na základě změny zákona. Od července platí, že vedle klasických taxi se svítilnou a taxametrem lze snadněji provozovat přepravní službu objednávanou a placenou výhradně přes mobilní aplikace.