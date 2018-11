Do Prahy dorazil nový model koloběžek, během zimy budou zřejmě jezdit dál

PRAHA Do hlavního města České republiky dorazila třetí verze elektrokoloběžek Lime, tentokrát se jedná o robustnější model než ten předešlý. Z Prahy rovněž zmizely méně odolnější kusy, u kterých mohlo dojít k prasknutí. Podle informací sběračů koloběžek by měl provoz s krátkými pauzami probíhat i v zimě.

Sdílenou koloběžku Lime si budete moci zapůjčit i přes zimu. V případě špatného počasí by se měl provoz ale krátce přerušit. Podle čeho se bude provozovatel rozhodovat, není jasné.

„Konkrétní podobu zimního provozu ještě ladíme. Budeme ale maximálně dbát na bezpečnost našich uživatelů a v závislosti na počasí budeme dostupnost naší služby regulovat,“ řekl pro Lidovky.cz Ondřej Široký, provozní manažer firmy Lime.

O své výdělky nechce kvůli zimě přijít ani konkurence. Služba Rekola spustila na konci listopadu první zkušební zimní provoz v Praze, Brně a Olomouci. Jak dlouho se na růžových kolech ještě svezete ale není zřejmé. Firma totiž na svých stránkách uvedla, že může provoz kdykoliv přerušit a kola „zazimovat“.

Třetí odolnější model

Méně odolnější model koloběžek, u kterého mohlo v těžkém terénu dojít k prasknutí, byl z Prahy kompletně stažen. Sociální sítě zaplavily již od spuštění provozu sdílených koloběžek fotky rozlámaných strojů. Podle firmy Lime za tím většinou stojí nedisciplovanost uživatelů, kteří na koloběžkách jezdí ve dvou.

Nyní tak mohou zákazníci narazit na úplně první verzi elektrokoloběžek a také na třetí v pořadí. Počet koloběžek v Praze by měl být přitom pořád stejný, tedy okolo 400 kusů.



„Třetí model je odolnější a vhodnější pro náročný pražský terén. Zároveň je to model, se kterým máme globálně vetší zkušenosti. Spolu s ním provozujeme ještě onu nejmenší verzi koloběžky, která je populární zejména v Evropě,“ dodal Široký.



Nejedná se však o nejnovější verzi elektrokoloběžek Lime. Model Lime-S Generation 3, který už byl představený v USA, by měl být v mnoha ohledech modernější. Na displeji umístěném na řídítkách jezdci uvidí nejenom aktuální stav baterie. Koloběžka by měla jezdce upozornit také na zakázanou jízdu po chodníku nebo na to, kde mohou koloběžku zaparkovat a naopak, kde ji nechat nemohou. Kdy tento nejnovější model dorazí do Prahy se neví.