Do Prahy se ženou další koloběžky, tentokrát od konkurenta Uberu. Služba Taxify jedná s magistrátem

PRAHA V Praze budeme vídat možná ještě více elektrokoloběžek než dosud. Po americké firmě Lime se do Česka chystá dovézt i estonská společnost Taxify, která nabízí sdílené koloběžky pod názvem Bolt. Konkurent Uberu v přepravě cestujících auty to ale ještě nemá jisté. Momentálně jedná s pražským magistrátem a usiluje o připojení k memorandu o sdílené dopravě.

Hlavní město nyní bude s firmou jednat o připojení k memorandu, které Praha uzavřela s provozovateli podobných služeb. Například s firmou Rekola, Velonet a provozovatelem elektrokoloběžek Lime.

„Podle názvu by se mělo jednat o společnost Taxify. Musíme však nejprve ověřit, o jakou společnost se jedná, co je předmětem jejího podnikání a zda má spojitost se stejnojmennou společností, která v Praze působí,“ řekl pro Lidovky.cz Vít Hofman, mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy. Zároveň dodal, že s městěm další společnosti nejednají.

Jde skutečně o firmu, která již na českém trhu působí, serveru Lidovky.cz to potvrdil mediální zástupce společnosti Taxify pro Česko Jan Novosad. „Můžu potvrdit, že momentálně Taxify jedná s magistrátem,“ uvedl.

Dvojnásobná vlna zelených koloběžek?

Firma Taxify začala sdílené koloběžky nabízet relativně nedávno. Nejdříve elektrokoloběžky představili v Paříži. Již od počátku se firma nechala slyšet, že má v plánu obsadit i další evropská města a také Austrálii. Koloběžky Bolt by Taxify navíc mohlo dostat i do zemí, kde nepůsobí se svou přepravní službou. Například ve Španělsku nebo Německu se svou alternativou k taxislužbám Taxify nefunguje kvůli regulatorním překážkám. Provozovat koloběžky by zde ale společnost mohla.

Prvním velkým provozovatelem sdílených koloběžek v Praze byla americká společnost Lime. Ta je začala nabízet koncem září. Provoz této služby i přes poměrně krátkou dobu fungování provází kritika. Lidem se často nelíbí fakt, že jezdci na koloběžkách porušují dopravní předpisy a jezdí i po chodnících. Mimo to někteří nechávají koloběžky stát na nevhodných místech, například uprostřed chodníku, na což často upozorňují lidé na sociálních sítích.

Milka (Twitter) @CZMilka Jedná dnešní #lime mrtvolka ve Stromovce. Nějak se nám z těch chodníků stává lidská obdoba Velké pardubické... https://t.co/tYcDg1ka8g odpovědětretweetoblíbit

Koloběžky a další sdílené dopravní prostředky jsou provozovány podle memoranda o rozvoji mezi Prahou a zástupci několika společností. Taxify chce své koloběžky Bolt přidat do tohoto memoranda. Společnosti se v něm přihlásily k řádnému a bezkonfliktnímu provozování služeb bikesharingu, zejména k motivování svých uživatelů v odkládání kol a dalších obdobných zařízení na místa, kde nebudou překážkou pro ostatní účastníky veřejného prostoru.



Tyto závazky se společnosti Lime zatím nedaří naplňovat. O problému ví i magistrát. „Společnost Lime jsme již upozornili, že tyto body memoranda neplní. Firma se s městskými částmi nedomluvila na místech, kde by se měly koloběžky odkládat. Dle vyjádření společnosti se v následujících dnech na městské části obrátí,“ uvedl ve čtvrtek pro Lidovky.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.