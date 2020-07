Dobrá zpráva pro Smartwings: obstály v zátěžové prověrce a dosáhnou na státní záruky

PRAHA Pro šéfy letecké společnosti Smartwings to byl hlavní cíl: získat od státu „glejt“, který jí pomůže dostat u bank záchrannou půjčku. Už dříve si spočítali, že potřebují úvěr kolem 900 milionů korun, aby firma krizi přežila. Uskutečnění klíčové operace je podle zdrojů LN na dobré cestě. Skupina, kam patří i dříve státní ČSA, obstála už minulý týden v zátěžové prověrce a smí dostat záruku za úvěr z programu Covid Plus.

„Konkrétní případy záruk nemohu komentovat,“ odmítl věc potvrdit Jan Černý, mluvčí státní pojišťovny EGAP, která má program na starosti. Právě její lidé podle zdrojů LN vypracovali takzvaný rating zdraví společnosti a její schopnosti splácet dluhy. Na interní hodnoticí škále dostaly aerolinky známku B-, což je nejnižší stupeň v pásmu označeném „vysoce spekulativní“. Může tak dosáhnout na záruku v hodnotě 70 procent jistiny.



Dobrá kondice před krizí

Ale špatný výsledek to není: kdyby hodnotitelé zařadili společnost jen o stupeň níž, EGAP by žádost o státní záruku zamítl.

Smartwings a ČSA v číslech.

Jistě pomohla skutečnost, že Smartwings, která za normálních časů dopraví na leteckou dovolenou 85 procent klientů tuzemských cestovních kanceláří, je výdělečnou firmou a do existenčních potíží ji poslala až omezení spojená s epidemií. Program Covid Plus, který je od července určen i velkým dopravním společnostem, nepřiznává podporu firmám, jež měly velké problémy už před krizí. „Dá se zjednodušeně říci, že se zajímáme o to, jaké měla firma zdraví v loňském roce,“ popsal obecný postup expertů z EGAP mluvčí Černý.

Koncern Smartwings už musel propustit 170 zaměstnanců z řad pilotů, letušek i kancelářského personálu. Celkem se plánuje rozloučit s až 600 lidmi, což představuje čtvrtinu celé firmy.

Letecký provoz nad Evropou i zbylým světem se pomalu rozbíhá, ale rozhodně ne v plné míře. V oboru také panuje nervozita spojená s obavou z dalších vln šíření viru. Někteří odborníci odhadují, že provoz se může do normálu vrátit až někdy kolem roku 2024.

Záležet bude na Číňanech

A Smartwings potřebují přežít, byť třeba ve skromnějších kulisách. Několik měsíců šéfové firmy jednali se zástupci státu o zárukách na míru, protože letecký dopravce se do žádných záchranných škatulek nevešel. Zároveň tato konkrétní podpora neměla politické zastání nejen u opozice, ale ani u všech členů vlády.

Proto se jako kompromisní řešení ukázalo už zmíněné rozšíření programu Covid Plus o velké dopravce nad 250 zaměstnanců. U nich lze ručit za úvěr až do výše dvou miliard. Tolik Smartwings s celkem 55 letadly zřejmě ani žádat nebudou. Při dřívějších jednáních se potřebná částka od bank pohybovala kolem 900 milionů. S tím, že každý ze dvou hlavních akcionářů vloží do firmy zhruba 800 milionů. To dává dohromady 2,5 miliardy, což má být cílová částka, která udrží Smartwings při životě i po propuknutí případné druhé vlny epidemie a dalších restrikcí v letectví.

Šéfové firmy už s bankami vyjednávají o půjčce. Nicméně podmínkou je, aby se kromě českých vlastníků (firmy, za nimiž stojí manažeři Jiří Šimáně, Jaromír Šmejkal nebo Roman Vik) podíleli i čínští majitelé. Státní CITIC drží bezmála 50 procent a v Česku ji zastupuje Jaroslav Tvrdík. „Velmi bude záležet na postoji společnosti CITIC. Pokud splní slib, který dala akcionářům a bankám, že se bude podílet na financování, tak je to velmi pravděpodobné,“ řekl LN šéf Smartwings Šimáně na otázku, zda společnost úvěr se státní zárukou využije.

Zájem je i na železnici

O program Covid Plus se zajímají i železniční dopravci v Česku, v jejichž tržbách virus také udělal průvan, tedy RegioJet či Leo Express. „Bez státních záruk by žádná banka nepůjčila firmě, na kterou měl a má covid takový vliv. Je to v jednání,“ uvedl majitel žlutých vlaků RegioJetu Radim Jančura.

S velkou pravděpodobností bude žádat druhý soukromý dopravce, Leo Express. „Ve chvíli, kdy banka obdrží parametry pro čerpání, budeme žádat plnou částku, která u naší firmy bude možná, jelikož jsme byli zasaženi vysokou ztrátou, kterou stále vyčíslujeme,“ popsal mluvčí dopravce Emil Sedlařík.