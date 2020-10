Dopravci škrtají spoje i celé linky, poptávka je mizivá. Na Dušičky jsou ale připraveni posílit

Praha S vlnou vládních opatření, která mají zabránit dalšímu šíření koronaviru v zemi, se svezly i služby, jichž se nařízená omezení primárně netýkají. Už v minulém týdnu klesl počet cestujících ve vnitrostátních vlacích a autobusech na polovinu. A s každou novou restrikcí je poptávka menší.

Dopravci proto veřejnou dopravu značně zredukovali. Provoz se zřejmě nerozšíří ani v následujících týdnech, kapacity se možná dočasně navýší jen během nadcházejících Dušiček.



„Na základě požadavků objednavatelů dopravy zajišťujeme v tuto chvíli téměř všude autobusovou dopravu v prázdninovém režimu, kdy nejedou hlavně školní spoje. V našich autobusech i vlacích jezdí až o 70 procent cestujících méně,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí dopravní společnosti Arriva Jan Holub. Také vlaky Českých drah jsou v současné době obsazeny jen zhruba z 35 procent.

Omezení provozu neminulo ani další vlakové a autobusové dopravce včetně společností RegioJet nebo Leo Express. Ty zrušily spoje zejména mimo dopravní špičku. Jezdit přestaly některé linky na jinak vytížené trati mezi Prahou a Ostravou, po dohodě se státem ubyly i některé spoje například na linkách mezi Prahou a Hradcem Králové, Děčínem, Brnem, Českými Budějovicemi a rovněž mezi některými krajskými městy. Doprava oslabuje i v regionech.

„Upravili jsme provoz na dálkových linkách do horských oblastí, dále na linkách z Teplic do Prahy nebo z Olomouce a Přerova do Brna. Neprovozujeme víkendový noční vlakový spoj z Liberce směr Turnov, Železný Brod a Semily,“ vyjmenoval dosavadní omezení mluvčí Arrivy. Vlakové spoje RegioJetu jsou pak zhruba na 60 až 70 procentech běžného provozu.

Posily na Dušičky

„Na Zlínsku a Vysočině nejezdí ani některé nedělní spoje, které vozí cestující na mše a bohoslužby,“ uvedl Holub. Kvůli nadcházejícím Dušičkám by však dopravci mohli některé linky dočasně obnovit. „Už od minulého víkendu je například v Kladně posílena městská linka 603 k zastávce Hřbitovy,“ dodává mluvčí.

„Na následující víkend jsme připraveni posilovat – sledujeme to operativně a postupně přidáváme vozy na spoje, kde to poptávka vyžaduje. Toto děláme i například 24 hodin před plánovaným odjezdem,“ potvrdil také mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Slabší doprava i ve městech

Omezení spojů se dotklo také městské hromadné dopravy (MHD), a to například v Berouně, Kladně, Příbrami, Trutnově nebo Třinci. A výjimkou nezůstává ani hlavní město – denní provoz pražské MHD bude od 2. listopadu končit ve 22.00 oproti obvyklé půlnoci.

Další omezování nebo naopak obnovování vlakových a autobusových spojů bude záležet na vývoji situace a přijímaných opatřeních. „V tuto chvíli to nemůžeme odhadnout,“ říká mluvčí Arrivy. „Situaci průběžně vyhodnocujeme a plánujeme další postup. V případě dalších omezení budeme cestující včas informovat,“ sdělil také mluvčí Českých drah Robert Pagan.

„V dané situaci je racionální nabídku veřejné dopravy přizpůsobit tomu, že je v zemi nouzový stav,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Podle něj jde o opatření dočasná, která by měla být s postupným návratem cestujících do veřejné dopravy zrušena.

Služby dopravců ve vlacích a autobusech zatím zůstávají bez omezení. Beze změn by měl fungovat prodej jízdenek i občerstvení. Společnosti budou pokračovat v častějším čištění a dezinfikování vozů. Cestující se mohou rozesazovat podle volných míst, udržování odstupů zatím zůstává na nich.

S dodržováním povinných rozestupů v dopravních prostředcích totiž kvůli nízké poptávce není potíž. „Vzhledem k aktuální naplněnosti vlaků není ve většině problém v tom, aby se cestující usadili s dostatečnými rozestupy. Palubní personál jim proto umožňuje, aby si případně sedli na jiné volné místo,“ uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.