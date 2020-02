DPP se snaží zvýšit počet zaměstnanců, nabízí až 50 000 korun novým řidičům autobusu

Praha Pražský dopravní podnik (DPP) bude ve snaze přilákat nové řidiče autobusů nabízet náborový příspěvek 50 000 korun. Podnik to ve čtvrtek uvedl v tiskové zprávě. Týkat se to bude těch řidičů, kteří do 30. června nebo do naplnění volných míst podepíšou pracovní smlouvu.

Podniku chybí dlouhodobě asi deset procent řidičů. Celkem má podnik zhruba 11 000 zaměstnanců, z nichž jsou přes čtyři tisícovky řidičů.

Částka bude vyplacena po odpracování 1000 hodin. Podmínkou je řidičský průkaz skupiny D. Zájemci se také musí zavázat, že budou u podniku pracovat po dobu nejméně tří let. Pro zájemce, kteří nemají řidičský průkaz na autobus, nabízí podnik možnost si ho zdarma udělat po nástupu do DPP. Letos v létě podnik také plánuje uspořádat kurzy pro zájemce o práci řidiče tramvaje, kteří ale nechtějí opustit své dosavadní zaměstnání. S nedostatkem řidičů se DPP potýká dlouhodobě, týká se to autobusů, tramvají i metra. Řidiči navíc mnohdy vyčerpali maximální počty přesčasových hodin. V minulosti proto podnik začal zájemce lákat mimo jiné na zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, penzijní připojištění po roce výkonu práce v hodnotě 1100 korun, tři dny zdravotního volna s náhradou mzdy nebo pět týdnů dovolené. Vedení Prahy se loni v říjnu dokonce rozhodlo, že bude jednat s ministerstvem dopravy o novele zákona o silniční dopravě, která by snížila věkovou hranici pro řízení autobusu MHD z 21 na 19 let. Zatím se tak nestalo.