Exkluzivní průzkum: Češi se nebojí znovu létat, opuštěná Ruzyně pomalu ožívá

Praha Průzkum: 71 procent cestujících chce létat jako před virem. Pražské letiště v létě čeká statisíce lidí.

Při průchodu letištní halou byl slyšet zvuk vlastních kroků. Není divu: v květnu prošlo ruzyňskými terminály jen osm tisíc cestujících. V červnu už ticho nebylo tak tíživé, přibylo linek i pasažérů, počítali se v desítkách tisíc.

Naději, že se bude situace v letecké dopravě nadále zlepšovat, podporuje i průzkum, který si objednala společnost provozující Letiště Václava Havla a jehož závěry mají LN k dispozici. Vyplývá z něj, že 71 procent lidí, kteří za poslední rok letěli alespoň jednou, má v úmyslu i za stávající situace – kdy se koronavirus nevzdává – létat stejně jako v době před epidemií. Šest procent z nich se chystá dokonce létat více.

„Ta čísla, která nám vyšla, nás pozitivně překvapila,“ říká šéf společnosti Letiště Praha Václav Řehoř. Průzkum si vedení státní firmy zadalo u agentury Median, která se na začátku června zeptala 1549 lidí starších 18 let. Šetření chce objednávat každý měsíc až dva. „Děláme maximum pro to, abychom provoz co nejrychleji rozjeli. K tomu potřebujeme mít přehled, co se děje na trhu a jaké jsou nálady mezi lidmi,“ vysvětluje Řehoř. Na odletových tabulích přibývají nové destinace: létá se do Londýna, Frankfurtu nebo Splitu. V červenci se objeví také první dálkové linky – do Dubaje ve Spojených arabských emirátech a do katarského Dauhá. Celkem bude možné na konci týdne letět z Prahy do 57 míst.

Celkový počet letů bude ovšem nižší než v minulosti. Letiště Praha odhaduje v červenci 170 tisíc odbavených pasažérů, v srpnu pak 300 tisíc. I přes očekávaný nárůst půjde o zlomek běžného provozu. Loni v létě prošly terminály bezmála čtyři miliony cestujících.

Průzkum odráží i obecnou ochotu Čechů – nejpozději do dvou měsíců – vyrazit do ciziny: k tomu je svolných 78 procent dotázaných. Nutno zopakovat, že výzkumníci se ptali lidí, kteří v posledním roce aspoň jednou letěli.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří je běžná populace rozdělena: „V Česku stráví léto asi polovina lidí. Někteří zůstanou doma, třeba na chalupě. Ostatní chtějí do zahraničí, pokud budou podmínky bez omezení.“