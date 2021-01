Firo-tour (a další) nad propastí, dostanou klienti své peníze? Havlíček slíbil novou podporu cestovek

PRAHA Krize cestovních kanceláří se prohlubuje. Jeden z největších hráčů Firo-tour, který nezískal pojištění na tento rok, připustil možný konec. V potížích není sám. Vláda proto podle zjištění serveru Lidovky.cz chystá program, který jim má pomoct právě se získáním pojištění proti úpadku.

Na úvod dobrá zpráva: klienti Firo-touru by i v případě úpadku firmy neměli přijít o peníze za zaplacené zájezdy na letošní rok. Stejně tak ani lidé, kteří loni dostali takzvaný voucher, tedy finanční poukaz za neuskutečněný zájezd.

Zmíněná firma už není cestovní kanceláří, protože nezískala pojištění proti úpadku na tento rok. Bez něj podnikat nemůže, působí tedy nyní přechodně jako cestovní agentura. Nemá ale právo ale zmíněné vouchery „přeměňovat“ na zájezdy. Přeprodává jen nabídku jiných kanceláří.

„Zákazník o peníze nepřijde. Do dvou týdnů po ochranné době (do 31. 8. - pozn. red.) je má cestovní kancelář vouchery proplatit. Když toho nebude schopná je a vstoupí do insolvence, tak to půjde přes pojistku. To může trvat asi měsíc,“ vysvětlil Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Celkem jsou ve hře desítky milionů korun za neuskutečněné zájezdy.

Podle něj není případ Firo-touru – o jehož osudu se má rozhodnout do konce ledna – ojedinělý.

„Jsou tady další cestovní kanceláře, které mají problémy se získáním pojistky a mohou následovat Firo-tour. Nebudu jmenovat, pořád mají šanci pojistku získat,“ dodal Papež. Zároveň měla podle informací z trhu řada velkých cestovek potíže pojištění úpadku získat. A když se to povedlo, nechaly si pojišťovny za velké riziko náležitě zaplatit.

Pomůže vláda?

Vláda se chystá v této situaci pomoct právě se získáním klíčové pojistky.



„Máme na to speciální program zaměřený na pojištění, který představíme příští týden. Podpora je detailně projednaná se zástupci sektoru. Připravují ji ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj,“ řekl serveru Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček (za ANO).

Podstatou programu je pomoc ze strany státní Českomoravské záruční a rozvojové a banky (ČMZRB), aby nemusely cestovní kanceláře ručit vlastními zdroji.

„Limit na tuto záruku je maximálně 40 procent pojistné částky. Tedy 60 procent kryje pojišťovna nezajištěně. Limit absolutní částky záruky je 4 miliony korun,“ dodal Havlíček s tím, že i přes velké objemy státní pomoci se část firem zachránit nepodaří.

V tuto chvíli cestovní kanceláře můžou žádat mimo jiné o podporu v programu Covid cestovní ruch, který jim zajišťuje pomoc v podobě necelých tří procent předpokládaného obratu v loňském roce.

V centru pozornosti je nyní už zmínený Firo-tour, který už na Slovensku své podnikání uzavřel a v Česku se snaží získat investora, který by mu pomohl vybruslit z finanční tísně. Bez pojištění proti úpadku nyní působí jako cestovní agentura - ne kancelář - což skýtá určitá omezení.



„Vlastní zájezdy v tuto chvíli nesmíme prodávat. Zprostředkováváme prodej našim partnerským cestovním kancelářím,“ popsala mluvčí Firo-touru Lucie Frnochová. Brzy se ukáže, co bude s firmou dál.

„Je několik variant, které mohou nastat. Pokud Firo-tour nedostane pojištění a zůstane cestovní agenturou, tak stále platí, že musí vouchery proplatit do 31. 8. 2021. Pokud by do té doby došlo k vyhlášení úpadku, tak budou klienti uplatňovat vouchery u pojišťovny,“ uvedla a vysvětlila, že společnost od ledna nemůže poukazy měnit na zájezdy, protože by to bylo evidováno jako nový prodej.



„Poukaz není v tuto chvíli zájezdem, ale poukazem na zájezd, je to cenina. V tento moment se chová stejně jako peníze, které by nám klienti přinesli,“ dodala Frnochová.