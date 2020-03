FlixBus zastavil kvůli koronaviru provoz svých linek do Itálie, omezení má platit do 3. dubna

PRAHA Autobusový dopravce FlixBus zastavil provoz svých linek na území Itálie. Spoje budou přerušeny od středy do 3. dubna, sdělila mluvčí dopravce Martina Čmielová. Jde o všechny vnitrostátní i mezinárodní linky společnosti do Itálie. Své autobusové linky do Itálie v minulém týdnu přerušil RegioJet.

FlixBus tak reaguje na cestovní omezení stanovená italskou vládou, která zavedla na celém území země karanténu. „Cestující informujeme v případě, že se změny dotknou jejich plánované cesty,“ podotkla Čmielová. Zastavení provozu se týká všech linek jezdící v Itálii i mezinárodních spojů, které tam pravidelně jezdí.

FlixBus v minulých dnech kvůli šíření koronaviru zpřísnil hygienická a ochranná opatření v autobusech, které jsou po každé jízdě důkladně vyčištěny. Vedle toho dopravce průběžně sleduje nařízení a pokyny úřadů a podle nich nastavuje další opatření. British Airways, Ryanair a Wizz Air ruší spojení s Itálií, Smartwings lety do Tel Avivu Své spoje jezdící do Itálie v minulém týdnu zrušil RegioJet, naposledy žluté autobusy vyjely na linkách do Milána a Říma v pátek. Dopravce také umožní vrátit všechny objednané jízdenky na cesty do 31. března bez stornopoplatku. Spoj z Prahy do Milána dosud jezdil přes Mnichov a Švýcarsko do Itálie a nyní končí v Curychu. Druhý spoj původně vedoucí přes Brno a Vídeň do Udine, Benátek, Padovy, Boloni, Florencie a Říma nově končí ve Vídni. Z Česka je od minulého týdne přerušen také veškerý letecký provoz do severní Itálie. Itálie je z evropských zemí novým typem koronaviru zasažena nejvíce. Eviduje přes 10 000 případů. V ČR je potvrzeno 64 případů, u většiny hygienici mluví o přenosu z Itálie, kam Češi jezdí často lyžovat.