Hazard, zní k prodeji dcery ČD. Ťokův návrh na privatizaci ČD Cargo se nelíbí ČSSD ani KSČM

PRAHA Po několika letech opět ožila myšlenka prodat státního nákladního dopravce ČD Cargo do soukromých rukou. V pátečním vydání LN tuto možnost připustil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ukazuje se ale, že plán může ztroskotat. Sociální demokraté, kteří jsou vládními koaličními partnery ANO, jsou zásadně proti. Negativní názor na Ťokův návrh mají rovněž komunisté, kteří svými hlasy ve sněmovně vládu podporují.

Ministr Ťok by rád nabídl část akcií společnosti ČD Cargo na burze a tím získal strategického partnera pro dosud státního nákladního dopravce. O tom, jak velký podíl státní společnosti by ČD prodaly, by mělo rozhodnout představenstvo i dozorčí rada mateřské firmy. ČD Cargo momentálně drží mateřské České dráhy nad vodou. Nákladní doprava během prvních šesti měsíců letošního roku vydělala 350 milionů, osobní doprava naopak skončila v minusových číslech.

Podle experta na dopravu z ČSSD Jana Birkeho by privatizace byla porušením koaliční smlouvy. „V dodatku smlouvy je napsáno, že tato koalice nepřipustí prodej části státních podniků, kterým ČD Cargo bezpochyby je,“ řekl Birke.

„ČD Cargo se pohybuje na plně konkurenčním trhu. Příliv soukromých peněz má pomoci k dalším investicím, které ČD Cargo potřebuje. A to třeba do nových lokomotiv nebo vagonů,“ vysvětlil důvody plánovaného záměru Dan Ťok.

Levice tahá za jeden provaz

Aby Ťokův návrh prošel, musela by s ním ale souhlasit i levice, která je zásadním hráčem pro další kroky v privatizaci. Předseda ČSSD Jan Hamáček prodej ČD Cargo do soukromých rukou v neděli v České televizi označil za chybu. „Nebudeme souhlasit a budeme vyvolávat koaliční jednání. Zajímalo by mě, s kým nebo jak to chce (ministr Ťok) udělat, když na tom nebude koaliční shoda,“ sdělil ČT Hamáček. Ťokův záměr si sociální demokraté chtějí nechat náležitě vysvětlit.



Strategická firma

ČSSD ale není jedinou politickou stranou, která privatizaci nákladního dopravce odmítá. Stejný postoj zaujala i KSČM. „Považuji to za další hazard s majetkem státu a s národním dopravcem. Pan ministr si asi neuvědomuje, že jsme tranzitní zemí, kde doprava je strategickou záležitostí, a to nejen u dopravy osobní, ale i v dopravě zboží, tedy v nákladní dopravě,“ řekl v pondělí LN předseda KSČM Vojtěch Filip.

Slova předsedy strany potvrzuje i bývalý stínový ministr pro dopravu za KSČM Karel Šidlo. Rozdělování firmy a její převod do soukromých rukou mu vadí. Na druhé straně ale záměru Dana Ťoka rozumí. „Chápu, že pan ministr v tomto kroku vidí jednu z cest, jak získat finanční prostředky na obnovu vozového parku společnosti,“ řekl Šidlo.

Problém je ale podle něj hlavně v tom, že dceřiná společnost ČD Cargo pomáhala Českým drahám k příznivým hospodářským výsledkům. Stejný názor zastává i Jan Birke z ČSSD. „ČD Cargo je momentálně v dobré kondici a podle mého názoru je jakékoliv oslabování ČD špatné,“ dodal Birke.

Jakým směrem se bude ubírat Ťokův návrh na privatizaci českého nákladního dopravce, bude jasnější možná už příští týden. Podle Birkeho totiž bude téma předmětem jednání nejbližší koaliční schůzky. „Do konce týdne bychom mohli vědět termín schůzky s panem Ťokem,“ uzavřel Jan Birke.

ČD Cargo je v současnosti největší a nejvýznamnější dcera z koncernu ČD. Není však zdaleka jedinou, o jejíž privatizaci se uvažovalo. V minulosti se spekulovalo o prodeji Výzkumného ústavu železničního nebo ČD-Telematiky, které patří strategická síť optických kabelů podél tratí.