Hrozí chaos na kolejích? Odpovědi na 5 nejčastějších otázek ke změnám jízdného

PRAHA Část pasažérů Českých drah (ČD) zasáhne od prosince výrazná změna v prodeji jízdenek. Když se například někdo vypraví z Rajhradu do Zaječí, nekoupí si už jízdenku v libovolné pokladně ani v e-shopu ČD. Pouze na nádražích v Jihomoravském kraji nebo v jeho internetové prodejně. A když nyní pro cesty na této trase používá slevovou In Kartu ČD, může ji nově použít nanejvýš jako záložku do knížky.

Vysvětlení je prosté: čtyři kraje – Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský – se po podpisu nových smluv s Českými drahami rozhodly, že budou v osobních a spěšných vlacích na svém území vybírat jízdné podle svého tarifu. Nikoliv podle ceníku státního dopravce. Dva regiony – Liberecký a Plzeňský – budou akceptovat oba tarify, včetně slev ČD.

Tato změna přináší pro cestující řadu nejasností a otázek, které se LN pokouší objasnit.