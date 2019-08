Jedna za víc než 100 milionů. České dráhy vyhlásí obří tendr na 65 lokomotiv pro nové vlaky

Praha Bude to jeden z největších nákupů státního dopravce za poslední dobu. České dráhy podle zjištění LN vyhlásí v září obří zakázku na 65 elektrických lokomotiv. Některé z nich budou muset umět vyvinout rychlost až 230 km/h.

Je to logický krok. Ve chvíli, kdy České dráhy ve velkém nakupují nové vlaky, potřebují i odpovídající množství strojů, které je potáhnou. Ale nebude to levné.

Státní železniční dopravce počítá s tím, že jedna lokomotiva vyjde na více než 100 milionů korun. „Máme od řídícího výboru a dozorčí rady ČD schválený nákup až 65 lokomotiv, zakázky by měly být vyhlášeny do konce září. Rozdělíme je na 22 lokomotiv pro rychlost až 230 km/h a 43 lokomotiv až na 200 km/h,“ řekl LN Radek Dvořák, který v současné době řídí představenstvo ČD.

Pokud by se vedení drah rozhodlo teoreticky podepsat kupní smlouvu na všechny lokomotivy, šlo by o částku přesahující 6,5 miliardy korun. Stroje prodraží i to, že už mají v povinné výbavě systém ETCS – evropský zabezpečovač, který umí v krizové situaci zpomalit nebo převzít řízení vlaku. Měl by být podle nařízení EU ve všech vlacích, které jezdí na hlavních tratích, do roku 2025.

„Cenu to trochu navýší. Nabídka od výrobců bude jedním z důležitých kritérií. Uvidíme, s čím během soutěžení přijdou. Obecně lze říct, že se takové stroje pohybují v cenách přes 100 milionů za kus,“ popsal Dvořák.

O zakázku se může ucházet i Kellner

Jedním z uchazečů o superzakázku bude pravděpodobně Škoda Transportation z portfolia skupiny PPF Petra Kellnera. Plzeňská strojírna patří mezi dvorní dodavatele ČD, vyrobila pro ně řadu lokomotiv nebo vlaky RegioPanter či CityElefant.

A v konsorciu se společností Siemens podepsala s dopravcem loni v červnu smlouvu na 50 vozů pro expresní spoje. Vyrobené mají být v první polovině roku 2021. Jezdit by měly především na linkách Praha-Ústí nad Labem-Děčín-Cheb. Část souprav by měla vyjít i na trasu Praha-Plzeň-Cheb. Jde o zakázku za zhruba 3 miliardy. I tyto vlaky by měly táhnout nové lokomotivy.

„K obchodní strategii a postupu v jednotlivých obchodních příležitostech se zásadně nevyjadřujeme,“ odvětila mluvčí Škody Lubomíra Černá. V minulosti dodala firma ČD mimo jiné 20 lokomotiv řady 380 přezdívaných Zátopek.

Ani další významný hráč v oboru nechtěl být zcela konkrétní. „Skupina ČD patří mezi naše významné zákazníky. Účasti v jednotlivých soutěžích však předchází pečlivé posouzení tendrové dokumentace, a proto se k otázce ohledně účasti naší společnosti v (jakémkoli) tendru můžeme vyjádřit až po jeho oficiálním zveřejnění,“ uvedla Daniela Černá ze společnosti Siemens Mobility ČR.



V prvním pololetí roku pořádali manažeři drah takzvané tržní konzultace s možnými dodavateli. „Pokud jejich dodávku nestihneme, budeme si muset na rok nebo dva pomoci pronájmem. Podobně máme nyní půjčené lokomotivy pro trať do Berlína a Hamburku,“ prohlásil šéf ČD Dvořák.

Na kolejích bude v budoucnu také 90 nových vozů pro dálkovou dopravu, což by mělo být zhruba devět vlakových souprav. Soutěž za 4,7 miliardy ovšem ČD v létě zrušily. Na začátku roku totiž přišly indicie z Německa, že na tamních tratích kompletně přejdou na rychlost 230 km/h.

„V tu chvíli nemělo logiku, abychom si rok dva před zavedením tohoto opatření pořídili vozy připravené na maximální rychlost 200 km/h, když měly primárně zamířit na linku Praha-Berlín-Hamburk. Rozhodli jsme se tedy v rámci této zakázky pro navýšení požadavku na rychlost,“ dodal Dvořák.

