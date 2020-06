Palandy jsou budoucností letectví, věří šéf Zephyru. Mají zpřístupnit komfort i pro běžné cestují

Praha Nový návrh kabin může naprosto změnit komfort při cestování letadlem. Letenky třídy Premium Economy by mohly být adekvátní variantou pro cestující, kteří touží po větším pohodlí či ochraně proti přenosu covid - 19. Dvoupatrové sezení zajistí nepřemrštěnou cenu letenky, plochá sedadla možnost vyspat se.

Designérem dvoupatrového sezení inspirovaného anglickými červenými autobusy je Jeffrey O’Neill, který věří, že i koronovariová pandemie bude pro jeho projekt přínosná. „Věřím, že v budoucnu budou cestující požadovat soukromí, za které si budou ochotni připlatit. Stejně tak jako za možnost vyspat se,“ uvedl pro CNN ředitel a původce nápadu O’Neill.

Zakladatel společnosti Zephyr Aerospace, která má v úmyslu zavést vyšší komfort při cestování letadlem, na nápad přišel před několika lety během své bezesné cesty z New Yorku do Singapuru. Tehdy se jednalo o nejdelší komerční let na světě.



„Cestoval jsem s pravděpodobně nejlépe hodnocenou aerolinií na světě. Byla tam skvělá obsluha i jídlo. Vyspat jsem se ale nemohl,“ vzpomíná O’Neill. „Je skutečně tak těžké najít způsob, který by cestujícím umožnil vyspat se na devatenáctihodinovém letu a přitom je finančně nezruinoval?“



Tehdy si vzpomněl na svou cestu přes Argentinu. Cestoval autobusem, který využíval právě dvoupodlažní postele a přemítal nad tím, že šlo o mnohem pohodlnější způsob cestování, přestože cenově se jízdenky s letenkou nemohly rovnat.

„Řekl jsem si, že právě to je možné řešení,“ vzpomíná O’Neill na období před dvěma lety. Od té chvíle se snažil zjistit, zda jsou jeho nápady uskutečnitelné, což mu potvrdil kolega. Koncept Zephyr pracuje především s využitím úložného prostoru.

Myšlenka je stále ještě v počátcích, i když O’Neill říká, že o návrhu nových kabin již hovořil se čtyřmi hlavními leteckými společnostmi, včetně americké Delty. Nápad představil i výkoným ředitelům na veletrhu Airline Interiors Expo v roce 2019 v německém Hamburku, kde zároveň získal určitou zpětnou vazbu o tom, jak učinit ze sedadla proveditelnou alternativu pro letecký trh střední třídy. Další fází by bylo absolvování požadovaných bezpečnostních zkoušek. Tento proces by se mohl protáhnout až na tři roky, než by se produkt mohl dosta k cestujícím.

Větší soukromí a nižsí riziko přenosu covid - 19 by podle O’Neilla mohlo cestující také nalákat ke koupi letenek třídy Premium Economy, které by byly vybaveny jeho dvoupodlažními sedadly. O’Neill také poukazuje na budoucnost, kdy by se potenciálně mohlo snížit množství odbavených letadel, přičemž ta by byla plnější, jelikož by byla místa za dostupnější cenu. „Cena letenek business nebo první třídy je pro 85 procent cestujících nepřijatelná. Přicházím s levnějším a i pohodlnějším způsobem cestování, nad kterým by se mělo mnoho lidí zamyslet,“ uzavírá O’Neill.