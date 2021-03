‚Testy na covid si zaplatíte, pokud se nenecháte naočkovat.‘ Emirates vyslalo svým pilotům a letuškám varování

DUBAJ Nenechat se očkovat by mohlo letušky a piloty společnosti Emirates vyjít draho. O práci kvůli tomu sice nepřijdou, ale o část platu ano. Do vlastní kapsy totiž budou muset před vstupem na palubu sáhnout kvůli výdajům za covid testy.

V zájmu všech aerolinek je dostat z nadcházející letní sezony za přetrvávající pandemie maximum. Aby udržela bezproblémový provoz, největší letecká společnost světa se rozhodla, že proočkuje veškeré své zaměstnance v první linii. Zatím se jí to však podařilo jen ze 60 procent.



Zbylých 40 procent nyní dostalo nekompromisní ultimátum: Buďto si to s očkováním ještě rozmyslí, anebo se budou muset před vstupem na palubu testovat - a to na vlastní náklady. „Povolení vstupu na území jednotlivých zemí se může v budoucnosti odvíjet od toho, zda jsou přijíždějící naočkováni. Mít naočkovaný personál je pro nás proto naprostý základ - ať už ze zdravotního a bezpečnostního pohledu, tak z hlediska provozního,“ vysvětlilo vedení společnosti v interním e-mailu zaměstnancům, do nějž nahlédla agentura Reuters.



Čas na rozmyšlenou dostali zaměstnanci jen do pondělí, od té doby by pak museli před cestou do práce dokládat negativní výsledek covid testu. A ten aktuálně v Dubaji, kde má společnost základnu, vyjde na zhruba 150 dirhamů (asi 900 korun).



Dopravce své zaměstnance v první linii postupně bezplatně očkuje od ledna, a to vakcínou od společnosti Pfizer. Ještě loni v září společnost Emirates zaměstnávala přes 81 tisíc lidí, aktuálně však není přesný počet zaměstnanců známý. Ani největší aerolinku světa totiž neminula vlna propouštění kvůli pandemií oslabenému provozu.

Zatímco Emirates svým zaměstnancům povinnost nechat se naočkovat přímo neuložily, ale nepřímo je do kroku tlačí, přístupy dalších společností se liší. Dubaj je však jeden z mála států, kde je dostatek vakcíny pro všechny dospělé rezidenty. Český palubní personál letecké skupiny Smartwings si zatím musí vystačit s pravidelným testováním, na palubu tuzemských aerolinek už ale bez negativního testu nesmí ani cestující.