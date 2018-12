Kolik stojí vybudování říčního kanálu v Evropě? Česko uvažuje o velkém soustu

PRAHA Český ministr dopravy Dan Ťok na začátku listopadu zveřejnil výsledky studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe. Propojení těchto tří řek by vyšlo na 582 miliard korun. Jak vypadají podobné projekty v ostatních zemích Evropské unie?

O vodním propojení povodí Dunaje, Odry a Labe (DOL) údajně uvažoval už Otec vlasti Karel IV. Kanál propojující tyto řeky dlouhodobě podporuje český prezident Miloš Zeman.

Ministerstvo dopravy nedávno přišlo se studií, z níž vyplývá, že by výstavba přišla na 582 miliard korun a byla ekonomicky „efektivní“. Stavět by se podle této studie teoreticky mohlo začít v roce 2030 u Ostravy.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zároveň při jejím představení odmítl námitky, že by stavbou došlo k odvádění vody z okolní krajiny a hrozila by sucha, jak varují zástupci ekologických organizací. Ti zároveň zdůrazňují, že projekt by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy.

Propojení Dunaje s Odrou přes řeku Moravu by mělo stát 281 miliard korun. Nejnáročnější na výstavbu by byla labská větev, ta by přišla na 301 miliard korun.



Polsko již předběžně s projektem vyslovilo souhlas, české ministerstvo chce přesvědčit i Slovensko, protože studie počítá i s variantou napojení kanálu na Dunaj u Bratislavy, případně přes Váh.

Uvažuje také o pomoci Francie, jež staví podobný kanál na severu země, který má propojit řeky Seinu a Šeldu.

Německý příklad

Kanál DOL se nejčastěji přirovnává k propojení Rýna s Dunajem přes řeku Mohan (Rýn Mohan–Dunaj). Tento umělý kanál se budoval od města Bamberk na Mohanu přes Norimberk do Kelheimu, který leží na soutoku řek Altmühl a Dunaj.

Stavba byla započata v roce 1960 a dokončena v roce 1992. Kanál je dlouhý 171 kilometrů. Výškový rozdíl 175 metrů pomáhá lodím překonat 16 zdymadel. Šířka kanálu u hladiny je 55 metrů, hloubka čtyři metry. Kanálem mohou proplouvat plavidla až do 190 metrů na délku s ponorem 2,7 metru.

Celkové náklady na stavbu se uvádějí na 4,7 miliardy marek, to odpovídá asi 2,3 miliardy eur (při současném kurzu by se jednalo o 60 miliard korun). Průplav spojuje Severní moře s Černým mořem.

Propojení řek Rýn a Dunaj v historii. Kanál z let 1960 až 1992 je označen číslicí čtyři.

Současným problémem říční dopravy na Rýnu je ale nedostatek vody. V tomto roce musela být výrazně omezena doprava po nejrušnější řece Německa. Na přelomu října a listopadu v Kolíně nad Rýnem klesla hladina na pouhých 77 centimetrů.



V tomto období přitom bylo běžné, že dosahovala až do výše čtyř metrů. Nízký stav vody se projevil i na objemu přepravy na kanálu, který se propadl na třetinu obvyklého množství.

Kamiony vítězí nad kanálem

V případě německého kanálu se navíc nenaplnila optimistická očekávání ohledně objemu přepravovaného zboží. Od roku 1992 sice objem stoupal z 2,95 milionu tun až na 8,53 milionu tun v roce 2000, poté ale objem poklesl a pohyboval se okolo šesti milionů tun za rok.

V roce 2016 dosáhl pouze 4,8 milionu tun. Společnost Rhein-Main-Donau (od ledna 2018 se z akciové společnosti stala společnost s ručením omezeným) přitom v roce 1992 předpokládala, že se už v roce 2002 objem přepravovaného zboží vyšplhá na 18 milionů tun. K tomu ale nikdy nedošlo.

„Kanál Mohan–Dunaj je zcela nesmyslný a pro přírodu devastující projekt,“ řekl loni při výročí 25 let od otevření kanálu předseda německého ekologického Svazu pro životní prostředí a ochranu přírody v Německu (BUND) Hubert Weiger.

Podle něj se jedná z ekologického i ekonomického hlediska doslova o noční můru Bavorska. Nákladní dopravu v tomto regionu ovládají kamiony na dálnicích. Kanál využívají zejména výletní lodě.