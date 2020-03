Koronakrize doléhá i na dopravce. Havlíček navrhuje půlroční odklad plateb za naftu

Praha Vládní opatření proti šíření koronaviru dopadají tvrdě i na autobusové a nákladní dopravce. Před týdnem pouze desetina z nich fungovala bez větších finančních ztrát. Teď když zastavili výrobu důležití zákazníci přepravních firem – automobilky –, podíl ještě klesne. Stát chce pomoci řešit jejich situaci a jedná o možnosti půlročního odložení plateb za nákup nafty.

Přepravním firmám by na základě garancí státu dodavatelé nafty umožnili odložení splatnosti faktur z dnes běžných 30 na 180 dnů. Taková je představa místopředsedy vlády Karla Havlíčka (za ANO), který zároveň řídí ministerstva průmyslu a dopravy. O možnosti platebního odkladu už ministr jednal se šéfy státního distributora paliv Čepro a sdružení autodopravců Česmad Bohemia.

Právě půlroční odklad platby za tankování nafty je podle Havlíčka kromě kurzarbeitu, tedy částečné kompenzace mezd, zásadní možností, jak by stát mohl dopravcům pomoci. „Chceme začít nabízet dopravcům naftu s odloženou splatností a s nějakou státní zárukou. Šest měsíců je, myslím, na překlenutí krize dostatečná doba v té první fázi. Důvod je jednoduchý: potřebujeme zabezpečit zásobování. To je alfa a omega,“ uvedl včera pro LN Havlíček.

Vítaná pomoc v nouzi

Dopravci by takové řešení jednoznačně uvítali. „Byla by to vítaná pomoc. Nafta, i když její cena v poslední době klesá, tvoří 30 procent veškerých nákladů. Firmy jsou pod obrovským tlakem propadu zakázek. Přitom fixní náklady, jako jsou leasingové splátky a mzdy, jim nikdo neodpustí,“ popisuje situaci Vojtěch Hromíř, generální tajemník sdružení Česmad Bohemia, pod které spadají víc než dvě tisícovky dopravních firem v Česku.

Sdružení udělalo před týdnem průzkum, ze kterého vyplývá, že desetina firem zásadní změnu v hospodaření vlivem nynější virové situace nepocítila, ovšem 15 procentům se propadly výkony přinejmenším o polovinu, někdy až na nulu. Ostatní evidují poklesy v řádu několika desítek procent.

Jenže pokles přepravy v Česku pokračuje. Mnoho dopravců nyní postihne přerušení výroby ve všech automobilkách. Tím spadly na nulu i zakázky na přepravu nových automobilů i dílů od tisíců dodavatelských firem. Skončilo zásobování desítek tisíc restaurací i většiny hotelů, strmě padá přeprava osob.

Většina kamionových a autobusových společností tak víc než jindy zápasí s nedostatkem prostředků na provozní financování, pokud přímo neuvažuje o propouštění nebo ukončení činnosti...

Víc otázek než odpovědí

Přesnější parametry takového odkladu plateb za naftu však dosud nikdo neřekl. Otázkou třeba je, zda a jakým způsobem zapojit do projektu i další firmy, od kterých dopravci naftu nakupují nebo jimž za tankování platí. To se týká nejen petrolejářů, ale i společností, které poskytují kamionům kreditní nákup pomocí karet.

Půlroční odklad placení za odebranou naftu na jedné straně pomůže provoznímu financování dopravců, ale cash flow se na druhé straně zhorší výpadkem příjmů z nafty u dodavatelů paliv. Jedná se totiž o obrovské objemy. Ročně se v celém Česku prodá skoro šest miliard litrů nafty, z toho většina právě do nádrží kamionů a vozů dalších dopravců.

Šéf státního podniku Čepro Jan Duspěva připomíná, že realizace takového záměru není snadná a záleží také na tom, jakého množství dopravců a objemu tankování by se platební odklad týkal. „Podporujeme stabilizaci sektoru dopravy a v současné době s ministerstvy promýšlíme několik variant, které by umožnily vybraným subjektům tankovat pohonné hmoty i v této ekonomicky nepříznivé době,“ uvedl včera Duspěva.