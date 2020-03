Koronavirus donutil aerolinky uskutečnit nejdelší linkový let, z Tahiti do Pařiže boeing urazil téměř 16 tisíc kilometrů

Paříž Cestovní omezení přijímaná mnohými státy kvůli současné pandemii nového typu koronaviru mají obzvlášť neblahé důsledky na letecký průmysl. V důsledku současných výjimečných opatření však francouzská aerolinka Air Tahiti Nui uskutečnila dosud nejdelší linkový přímý let v historii. Letadlo na cestě z Tahiti do Paříže uletělo 15 715 kilometrů, informoval zpravodajský web CNN.

Rekordně dlouhá cesta byla přímým důsledkem nedávno vyhlášeného zákazu vstupu pro Evropany do Spojených států. Za normálních okolností má totiž letadlo na této trase mezipřistání v Los Angeles. Všichni cestující tam však musí ze stroje vystoupit a projít americkou pohraniční kontrolou, než mohou absolvovat další část cesty. To však u cestujících na palubě za nynějších podmínek nešlo.



Let TN064 proto vyrazil v neděli ve 3:00 místního času z hlavního města Tahiti Papeete a v 6:30 SEČ ve stejný den dorazil do Paříže. Stroj byl ve vzduchu necelých 16 hodin. Jednalo se také o nejdelší domácí let, jelikož Tahiti je součástí Francouzské Polynésie, jež je francouzským zámořským územím.

Let na vzdálenost překonal dosavadní rekord společnosti Singapore Airlines, které provozují linkové spojení mezi Singapurem a městem Newark poblíž New Yorku, které je dlouhé 15 343 kilometrů. Společnost Air Tahiti Nui uvedla, že na palubě byla posílená posádka včetně čtyř pilotů, kteří řídili stroj společnosti Boeing 787-9 Dreamliner. Letadlo tak dlouhou vzdálenost zvládlo uletět také kvůli tomu, že nebylo plné, a mělo proto nižší spotřebu paliva.

Jiný rekord drží australské aerolinky Quantas, jež vypravily zkušební přímý let z Londýna do Sydney. Letoun urazil necelých 17 800 kilometrů a ve vzduchu byl 19 hodin a 19 minut. Jelikož ale na palubě nebyli platící zákazníci, nelze jej počítat jako komerční linkový let.