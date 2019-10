Křetínský chce i vlaky. EPH je blízko ke vstupu do nákladní divize slovinských drah

Energetický a průmyslový holding (EPH) českého miliardáře Daniela Křetínského chce po elektrárnách a uhelných dolech získat i železničního nákladního dopravce. Podle slovinských médií je blízko k ovládnutí 49 procent ve společnosti SŽ-Tovorni promet, což je nákladní divize slovinských státních drah Slovenske Železnice. EPH by se tak stal strategickým partnerem podniku, jehož mateřské dráhy hledaly tři roky.

O chystaném obchodu informovala slovinská tisková agentura STA s odvoláním na zpravodajský portál Siol.net. „Mohu pouze potvrdit, že jednání probíhají,“ uvedl na dotaz serveru Lidovky.cz mluvčí EPH Daniel Častvaj, vše ostatní odmítl komentovat.

Siol.net napsal, že podle jeho informací se s EPH na jeho vstupu dohodlo již vedení drah v čele s generálním ředitelem Dušanem Mesem. Podle serveru by Křetínského holding měl za 49procentní podíl zaplatit 80 milionů eur, tedy přes dvě miliardy korun. Zároveň by získal minimálně dvě křesla v pětičlenném představenstvu nákladního dopravce a rovnocenné slovo při řízení firmy. K tomu by mu mělo pomoci i zastoupení v dozorčí radě mateřské firmy.

Siol.net uvedl, že šéf Slovenske Železnice odmítl výběr EPH komentovat, pouze uvedl, že „vyjednávání jsou v závěrečné fázi“.

V nadcházejících týdnech bude podle webu o prodeji podílu Křetínského firmě jednat ještě dozorčí rada drah. Poslední slovo má nicméně Slovinský státní holding, který zastřešuje 65 státních podniků. Siol.net ale připomíná, že v minulosti vedení holdingu ubezpečilo, že jeho rozhodnutí bude vycházet z návrhu představenstva a dozorčí rady dopravce.

Slovenske Železnice hledají podle Siol.net strategického partnera pro svoji nákladní větev s 1200 zaměstnanci již od roku 2016. Nejdřív byly ve hře Rakouské spolkové dráhy, ale ty z dohody nakonec vycouvaly. Slovinci pak vypsali soutěž, nabídky kromě EPH poslali významní evropští hráči: Polské státní dráhy, Ruské dráhy, Francouzské dráhy a provozovatel hamburského přístavu HHLA.

Firma SŽ-Tovorni promet loni podle serveru vykázala čistý zisk osm milionů eur (téměř 206 milionů korun), což znamenalo meziroční pokles o čtvrtinu. Finanční závazky měla ve výši 123 milionů eur, tedy přes 3,2 miliardy korun.

EPH Daniela Křetínského je energetická skupina se sídlem v Praze, která zaměstnává 25 tisíc lidí. V Česku kontroluje například Pražskou teplárenskou nebo Elektrárny Opatovice. Na Slovensku má podíly v podnicích Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysl nebo v Eustream, který provozuje tranzitní plynovod. Dále ovládá uhelné doly v Německu a Polsku, elektrárny v Británii nebo v Itálii a další kupuje ve Francii, aktivní je i v Maďarsku.