,Kulaťák’ se konečně stane náměstím, shodují se odborníci. Pod zemí by rádi viděli tržnici nebo tramvaje

PRAHA Veřejnost už zná novou podobu Vítězného náměstí v Praze. Hlavním cílem vítězného návrhu je otevření prostoru lidem. To se podle většiny odborníků, které oslovil server Lidovky.cz, podařilo. Drobnou kritiku si vysloužil záměr zrealizovat pod náměstím parkoviště. Podle designéra Maxima Velčovského by se pod „Kulaťák“ více hodila tržnice. Historik architektury Zdeněk Lukeš by zase kvitoval, kdyby tramvaje jezdily v podzemí.

Zdeněk Lukeš, historik architektury

Nová podoba náměstí se mi moc líbí. Je v ní všechno, co je potřeba. Střední část náměstí se opravdu stane náměstím, zatím to je pouze kruhový objezd. Líbí se mi nápad s dominantou uprostřed náměstí. Obelisk, který kdysi navrhnul Antonín Engel, na toto místo patří. Je také důležitá přítomnost prstence stromů, který tam přesně patří. Ideální by podle mě bylo, kdyby tramvaj jezdila pod zemí. Doplnil bych ještě chybějící budovy v okolí, ale ne kopie Engelových, spíše by se sem hodila současná architektura.



Akorát bych s tím začal hned příští rok, nevidím důvod, proč by se mělo čekat pět let. Něco, co by mohlo být hotové za dva roky, se zbytečně protahuje.



Petr Kučera, architekt a urbanista

Návrh se mi líbí zejména proto, že z něj cítím respekt k urbanistické koncepci Dejvic od Antonína Engela. Respekt se projevu tím, že v něm hraje roli osovost. Obzvlášť se mi líbí vertikální dominanta umístěná uprostřed. Sloup by měl být jakousi pointou a vyvrcholením koncepce, nejenom náměstí, ale celých Dejvic. Obelisk půjde vidět ze všech okolních ulic. Právě v tomto se vítězný projekt lišil od ostatních. Jsem rád, že se tramvajová doprava vrací na obvod náměstí, jak tomu bylo v minulosti. Je to dobře, protože to otevírá možnost, jak využít střed Vítězného náměstí.



Aby to nebyla pouze chvála, tak mám trochu pochybnosti o počtu stromů. Napočítal jsem jich zhruba 132, to mi přijde na tak malý prostor hodně. Osobně bych tam umístil o třetinu stromů méně, aby z toho nevznikl les. Další pochyby mám u využití mlatu, ze kterého je prostřední plocha náměstí. Není to špatná volba, ale má to i své mínusy. Například když prší, tak je zem blátivá, naopak během sucha se z povrchu práší. Mlatové plochy by mohly být redukovány a částečně nahrazeny trávou nebo dlažbou. Tyto připomínky jsou ale spíše kosmetické záležitosti, celkově návrh hodnotím kladně.



Petr Hlaváček, architekt a bývalý ředitel IPR

Vítězný návrh je krásný. Těším se na realizaci.



Maxim Velčovský, designér a pedagog

Detailně jsem novou podobu Vítězného náměsti nezkoumal. Na první pohled ale vypadá návrh vizuálně poutavě. Akorát je podle mě škoda, že se pod náměstím nenaplánuje nějaká tržnice, která by byla důvodem, proč na toto místo lidé zamíří. Myslím si, že se zde jinak nenaplní představa o přirozeném setkávání lidí. Celkově vítězný návrh ale hodnotím pozitivně.



Vítězný návrh proměny Vítězného náměstí od architektů Pavla Hniličky, Evy Mackové a Josefa Filipa.

Jan Drahozal, architekt



Dle mého názoru se jedná o velmi kvalitní návrh. Současný prostor Vítězného náměstí se z pouhé křižovatky transformuje na moderní veřejné prostranství. Městská hromadná doprava, veřejná zeleň, pěší, cyklisté i provoz motorových vozidel budou ve vzájemné rovnováze. Vítězné náměstí se konečně polidští.