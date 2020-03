Kurzarbeit by měl platit i pro automobilky, uvedl Havlíček. ‚V krizi jsou to dříči, kterých si moc vážíme’

Praha Vláda projedná rozšíření parametrů a oblastí, ve kterých bude firmám kvůli propadu odbytu a výroby kompenzovat část mzdových nákladů. Nově si pomohou i výrobci aut a jejich dodavatelé.

Kromě státní dotace platů ve firmách s lidmi v karanténě, v podnicích zavřených „z moci úřední“ či postižených poklesem odbytu by se nově mělo dostat i na zaměstnavatele, kterým prodej klesl k nule. Předpokládá to návrh, který připravují ministerstva průmyslu a práce.



„Kurzarbeit se u nás dotkne takové šíře firem, jako zřejmě nikde jinde v Evropě,“ uvedl místopředseda vlády Karel Havlíček pro LN.

Nové opatření tak v největší míře pomůže všem třem automobilkám v zemi – Škodě Auto, nošovické Hyundaii a kolínské TPCA. Po jejich rozhodnutí zastavit na 14 dnů výrobu se ocitly doma desítky tisíc zaměstnanců plus lidé z tisíců dodavatelských firem. Stát jim na mzdy přispěje polovinou.

Všem, jimž odbyt spadl na nulu

V pondělí oznámená pravidla kurzarbeitu se týkají celkem pěti oblastí postižení firem. V té páté, poslední bylo možné kompenzovat mzdy státem jen zaměstnavatelům, kterým odbyt a práce pro lidi klesly jen částečně. „Dotkne se to nyní ale všech, tedy i těch, již spadli na nulu. A tím pádem i těchto velkých firem. Zjednodušeně řečeno, chceme podpořit automobilový průmysl. Ale není to jen o něm. Cílem je motivovat zaměstnavatele, aby nepropouštěli. Jsou to v dobách krizových ti dříči, kterých si moc vážíme,“ uvedl pro LN místopředseda vlády a šéf resortů průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Rozšíření parametru kurzarbeitu i pro firmy, které ne vlastní vinou a ani z moci úřední (jako třeba restaurace) spadly až na nulu příjmů, vláda teprve projedná. Havlíček s premiérem Babišem o tom už prý jednali jak s automobilkami, tak i se Svazem průmyslu a dopravy.

Pro automobilky se jedná o pomoc v řádu milionů korun. Celkové očekávané ztráty z dočasného zastavení výroby ale zatím nekomentují. „Prosíme o pochopení, ale v současné chvíli je ještě příliš brzy jakýmkoliv způsobem odhadovat vývoj situace. Nejpřednější je v tuto chvíli zdraví našich zaměstnanců,“ reagovala Kamila Biddle z tiskového oddělení mladoboleslavské Škody Auto, která je se zhruba 34 tisíci zaměstnanci největším výrobcem aut v zemi – následuje nošovický Hyundai (na 3,3 tisíce zaměstnanců) a kolínská společnost TPCA s 2,5 tisíce zaměstnanců.

Ztráty ve všech oborech české ekonomiky dosáhnou na tržbách vlivem opatření proti koronaviru desítek miliard korun, není vyloučeno, že několika set miliard. Zabránit masivnímu propouštění, velkému nárůstu nezaměstnanosti a s tím související další zátěži pro státní rozpočet je podle ekonomů i profesních svazů zásadní.

„Kurzarbeit musí existovat a měli bychom ho mít připraven v krizové legislativě tak, abychom ho vždy jen vytáhli, lehce modifikovali na aktuální podmínky a jeli podle něj i s vazbou na zákoník práce. Jde o čas,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Kompenzace ano, ale s mírou

U návrhu kurzarbeitu jí však chybí zastropování shora i pokrytí spodní hranice. Jak garantovaného podílu původní mzdy pracovníka, pro kterého není práce, tak výše dotace pro zaměstnavatele.

„Není třeba platit 60 procent těm, kdo mají mzdy 200 tisíc, ale také 60 procent pro nízkopříjmové dělníky není pro uživení rodiny. Navrhujeme nekomplikovaný model kurzarbeitu tak, že stát pokryje každé firmě minimálně polovinu mediánové mzdy včetně odvodů, tedy 21 tisíc celkem. Úkolem kurzarbeitu je pomoci slušně přežít, nikoli zachovat komfort,“ uvedla Svobodová.

Dosud vláda schválila kompenzace mezd v pěti případech. Pro firmy, které mají zaměstnance na nemocenské v karanténě, pro ty, jež musely na základě nařízení vlády zavřít, a v případě, že firma stojí vlivem aspoň třetinového poklesu zaměstnanců. Dále také v situaci, že firma nemůže vyrábět kvůli chybějícím dodávkám materiálu, a zatím poslední případ se vztahuje na firmy, které přijdou vlivem nynější situace o odbyt.