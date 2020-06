Leo Express obnoví spoje na Slovensko, dále do Polska a Rakouska

Praha Železniční a autobusový dopravce Leo Express postupně obnoví svůj provoz do zahraničí. Ve čtvrtek vypraví první vlak na Slovensko, na přelomu června a července chce obnovit spoje do Krakova a Vratislavi. V závěru června pak spustí autobusovou linku do Rakouska, sdělil mluvčí dopravce Emil Sedlařík

První spoj na Slovensko společnost vypraví ve čtvrtek z Prahy po 14. hodině a zamíří do Košic. „Očekáváme obsazenost 60 až 70 procent. Počet cestujících, kteří míří přímo na Slovensko, odhadujeme na tomto spoji přibližně na 70 procent stavu před uzavřením hranic,“ řekl mluvčí.



U svých linek do Polska Leo Express čeká na potvrzení otevření hranic pro hromadnou dopravu. Vypravení prvních vlaků do Krakova a Vratislavi zatím plánuje na přelom června a července. „Aktuálně čekáme na prováděcí předpisy, nicméně právě ve čtvrtek je v Polsku státní svátek. V Polsku jezdíme jak v závazku veřejné služby, tak jako první soukromý železniční dopravce v komerční osobní dopravě, který vstoupil na polský trh,“ uvedl Sedlařík. Po otevření hranic se zeměmi mimo EU chce společnost spustit i návazné autobusové spojení mezi Polskem a Ukrajinou.

Leo Express obnoví také autobusový provoz, konkrétně od 25. června mezi Prahou, Českým Krumlovem a Salcburkem. Jízdenky už dopravce prodává na internetu. Na vnitrostátních spojích chce obnovit provoz od pondělí 15. června.

Provoz do zahraničí obnovují i další dopravci. Na Slovensko několik dní jezdí RegioJet a České dráhy. Od příštího týdne zavede autobusové spoje na Slovensko i FlixBus. Další rozšiřování mezinárodních spojů bude následovat v příštích dnech. RegioJet vypraví první vlaky z Prahy do Vídně v pátek 12. června. Na konci měsíce spustí novou vlakovou linku do Chorvatska a v červenci do Budapešti. Vedle toho RegioJet provozuje do zahraniční několik autobusových linek. České dráhy plánují posílení mezinárodního provozu na další týden. Obnoven bude povoz vlaků z Prahy do Lince a také z Prahy přes Vídeň do Štýrského Hradce, které budou následně prodlouženy až do Berlína. Dráhy dále posílí i spoje do Německa, když vrátí do plného provozu linku Praha - Berlin - Hamburg/Kiel a také spoje mezi Chebem a Norimberkem. FlixBus vedle Slovenska začne od příštího týdne jezdit také do Chorvatska.