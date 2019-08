Leo Express vypraví přímé vlaky z Prahy do Vratislavy. V Česku bude 12 zastávek, v Polsku 40

Praha Vlaky českého dopravce Leo Express začnou od prosince letošního roku jezdit na trase mezi Prahou a polskou Vratislaví. Linka zatím bude fungovat od pátku do neděle, dopravce chce v následujících letech provoz ještě rozšířit. Řekl to mluvčí společnosti Emil Sedlařík.

Leo Express bude na trase spolupracovat s polským dopravcem Koleje Dolnoslaskie. Vlaky budou v prosinci vyrážet každý pátek, sobotu a neděli vždy v 18:08 a do cílové stanice v Polsku dorazí zhruba po čtyřech a půl hodinách. Zpět do Prahy dorazí každou sobotu a neděli v 10:28. V průběhu příštího roku pak společnost přidá další pár spojů s odjezdem z Prahy v 06:00 každou sobotu a neděli.



Spoje budou v Česku zastavovat ve 12 stanicích, například v Kolíně, Pardubicích, Chocni, Ústí nad Orlicí nebo na hranicích s Polskem v Lichkově. Na trase mezi Lichkovem a Vratislaví vlak bude následně stavět ve 40 zastávkách.

Leo Express bude na lince využívat své elektrické jednotky Stadler Flirt. Na druhý pár spojů, který chce dopravce zprovoznit v příštím roce, by měly být nasazeny polské elektrické jednotky Newag Impuls. Na schválení jejich provozu v Česku nyní česká firma spolupracuje s výrobcem.

Leo Express v současnosti provozuje také železniční linku z Prahy do Krakova, na které působí od loňska. Nové spoje do Vratislavi by tuto už zavedenou linku neměly podle společnosti nijak ovlivnit.

Leo Express tak bude jediným tuzemským železničním dopravcem, který bude nabízet přímou linku mezi Prahou a Vratislaví. Na trase jezdí také autobusy, například společnosti FlixBus a dalších menších dopravců.

Leo Express patří podnikateli Leoši Novotnému, provoz zahájil v roce 2012 na lince Praha-Ostrava. V současnosti provozuje síť vlakových i autobusových spojení v sedmi zemích střední a východní Evropy. Loni firma přepravila svými vlaky a autobusy 1,8 milionu cestujících, což je meziročně o 20 procent více. Obrat skupiny za rok 2018 vzrostl o více než 120 procent na 800 milionů korun.