Stovky nalétaných kilometrů navíc. Letadlo nedokázalo přistát v Oděse, tak se vrátilo do Prahy

PRAHA Cestující letecké společnosti Smartwings zažili v noci na pátek nevšední událost. Letadlo, v kterém cestovali z Prahy do Oděsy, nemohlo z důvodu špatného počasí na ukrajinském letišti přistát. Pilot se o přistání pokusil třikrát, následně letadlo otočil a přistál na letišti v Košicích, odkud se posléze vrátil opět do Prahy.

„V době přistání linky ČSA OK 922 byla místní dohlednost pod minimem hodnoty, proto pilot nemohl na letišti v Oděse dosednout,“ řekla serveru Lidovky.cz Vladimíra Dufková, mluvčí společnosti Smartwings.



Z portálu Flightradar24, který umožňuje sledovat lety, je však patrné, že české letadlo bylo jediné, které na letišti nedokázalo přistát. Jen pár minut po odklonění letadla Smartwings dosedl bez jakéhokoliv zpoždění stroj společnosti Austrian Airlines na trase z Vídně. Další v pořadí bylo letadlo z Rigy společnosti Air Baltic, které sice mělo zpoždění v řádu desítek minut, přistát však také dokázalo. Poslední let v danou dobu - let společnosti Turkish Airlines z Istanbulu - byl naopak zrušen úplně.



„Počasí se může během chvilky vylepšit, proto po českém letadle mohla bez problému přistát letouny jiných leteckých společností,“ uvedla Dufková. Letoun společnosti Smartwings měl podle předpokladů přistát v Oděse v čase 1:55.



Situaci v inkriminovaný moment nepomohl ani fakt, že oděské letiště mělo uzavřenou jednu rolovací dráhu, jak uvedla Dufková.

„Kapitán se rozhodl divertovat na záložní letiště v Košicích,“ pokračovala mluvčí. To je od Oděsy vzdáleno 753 km vzdušnou čarou. Stroj měl již za sebou cestu z Prahy, která činila 1270 km. Musel tedy v Košicích prvně dotankovat palivo. Bezprostředně poté letadlo v 5.43 vzlétlo z Košic a pokračovalo zpět do Prahy, kde přistálo v 6:45, jak potvrdila Dufková. Opakovaný let na Ukrajinu již proběhl bez problémů a letadlo v Oděse přistálo v 16.35.