Paříž chystá ve spolupráci s Airbusem létající taxi. Chce ho zavíst do olympiády v roce 2024

PAŘÍŽ Návštěvníci Paříže by v blízké době mohli pro cestování z letiště do centra města využít nový dopravní prostředek, a to „vzdušné taxi“. Francouzské hlavní město plánuje technologii zavést do praxe do olympijských her roku 2024. Informoval o tom server CNN.

Paříž uzavřela spolupráci s výrobcem dopravních letadel Airbus a francouzským dopravcem RATP Group, aby společně realizovali ‚létající autonomní dopravní prostředek‘ schopný vertikálně vzlétnout a přistát.



V současné době se mohou návštěvníci Paříže dostat z letiště Charlese de Gaullea do centra taxíkem, absolvovat zhruba 35minutovou jízdu vlakem nebo si vybrat jízdu autobusem, což může zabrat 45 až 90 minut, píše server CNN.

Plán na zavedení vzdušných taxi by tak mohl cestu do centra zrychlit i zpohodlnit. Podmínkou pro francouzského dopravce RATP však zůstává, aby tato služba byla dostupná co největšímu množství návštěvníků.

Součástí velkolepého projektu je také plán najít a uzpůsobit místo blízko centra Paříže, kde by mohla létající taxi přistávat. Podle plánu by měl být projekt realizován během 18 měsíců, je na něj však potřeba vynaložit 11,4 milionu dolarů.

Airbus však není jedinou společností, která na takovém projektu pracuje. Americká nadnárodní dopravní společnost Uber se spojila s americkou vládní agenturou NASA, aby vytvořili vlastní model létajícího taxi. Společnosti podle serveru uvedly, že plánují zahájit komerční lety roku 2023.