Letecké spojení Prahy s Ruskem se rozšíří o desáté město, přibude Perm

PRAHA Pravidelné letecké spojení Prahy s Ruskem se od 18. září rozšíří na deset ruských měst. Nová linka povede do průmyslového města Perm na východě evropské části Ruska. Zavede ji ruská letecká firma Ural Airlines, která již nyní provozuje linky mezi Prahou a ruskými městy Jekatěrinburg, Krasnodar a Žukovskij. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámila Kateřina Pavlíková z tiskového oddělení pražského Letiště Václava Havla.

Linka mezi Prahou a Permem bude v provozu dvakrát týdně. Ural Airlines na ni nasadí letoun Airbus A320 v konfiguraci pro 160 cestujících. Doba letu bude přibližně čtyři až 4,5 hodiny. „Očekáváme, že na nové lince bude během následujících 12 měsíců přepraveno více než 20 000 cestujících v obou směrech,“ doplnila Pavlíková. Letenky jsou podle ní již nyní k prodeji na webu dopravce.



Letecké spojení mezi Českem a Ruskem poznamenal na začátku července spor mezi úřady obou států o podmínkách přepravy. Česko podle ministerstva dopravy zrušilo 2. července povolení spojům ruské letecké společnosti Aeroflot poté, co Rusko omezilo přelety české firmy ČSA přes sibiřskou část ruského území. To se dotklo linky českého dopravce z Prahy do jihokorejského Soulu. Zrušení letů poté oznámily i další ruské aerolinky, včetně Ural Airlines.

Povolení pro ruské aerolinky v Česku i pro přelety ČSA přes Sibiř ale byla vzápětí dočasně obnovena. Česko a Rusko se dohodly zachovat přes léto dosavadní rozsah vzájemného letového provozu a zároveň jednat o další spolupráci. Ruský list Vedomosti předtím napsal, že ruské ministerstvo dopravy navrhlo českým úřadům odložit definitivní řešení sporu o podmínkách letecké přepravy na září.