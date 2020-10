Linku pomoci řidičům podporují influenceři a obálky ve dvou milionech domácností

PRAHA Česká kancelář pojistitelů společně se svými partnery BESIP a Policií ČR představila druhou vlnu bezpečnostní kampaně, jejímž cílem je zvýšit povědomí o zbytečných, tzv. sekundárních nehodách. V rámci této komunikace dostaly do schránek téměř 2 miliony domácností Kartu řidiče s popisem správného postupu v případě dopravní nehody.

Prostřednictvím známých osobností, jakou je například herečka Veronika Arichteva, herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová nebo moderátor pořadu Garáž Jakub Rejlek, osloví kampaň i mladé řidiče. Tyto známé tváře obdrželi speciální balíček, se kterým se pochlubili na svých sociálních sítích.

Jde o balíček určený pro přežití v podmínkách silničního provozu a vznikl ve spolupráci s Policií České republiky a s Českou kanceláří pojistitelů. Obsahuje kartu řidiče s pokyny, jak postupovat v případě nehody, reflexní vestu a výstražný trojúhelník. Jde o 3 nezbytné věci, díky kterým omezíte riziko vzniku sekundárních nehod, které by vás nebo ostatní účastníky dopravní nehody mohly stát život.

„Když dostane balíček od policie, většinou to nevěští nic dobrého. V tomto případě to ale bylo příjemné překvapení. Dostala jsem nový kousek do šatníku, a to dost výrazný. Jde o reflexní vestu, která patří do základní výbavy každého řidiče. A s vestou i jednoduchý a přehledný návod, jak postupovat v případě nehody. Moc za to děkuji!“ řekla Berenika Kohoutová.

„Nejvíce se mi líbí na tom to, že se nejedná o standardní komerční spolupráci, ale o věc, která je správná a pomůže lidem, jak se chovat a správně postupovat při případné nehodě. To je hlavní důvod, proč jsem si tuto spolupráci vybral, jelikož se jedná o dobrou věc a proto si této kampaně vážím,“ řekl Pedro, youtuber s velkou vášní pro cestování.

První vlna kampaně proběhla v květnu loňského roku

Teď po roce a půl přichází její pokračování, které má za cíl ještě více zvýšit povědomí o sekundárních nehodách, informovat o lince pomoci řidičům 1224 a oslovit také mladé řidiče.

„Na silnicích stále zbytečně umírají lidé, kteří nevědí, jak se chovat po nehodě. Proto pokračujeme v kampani, ve které připomínáme všem řidičům čtyři základní kroky, které je potřeba dodržet, abychom předešli zbytečným nehodám,“ řekl Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů. „Vloni jsme připravili Kartu řidiče s přehledným a jednoduchým návodem, kterou by měl mít každý ve svém vozidle. Máme na ni velice pozitivní ohlasy. Z průzkumu nám vychází, že téměř 70 % řidičů považuje Kartu řidiče za velmi přínosnou“, dodal. „Proto ji budeme rozesílat přímo do 1 800 000 domácností v Česku. Po 200 kusech dostane také každá autoškola v republice, distribuovat ji budou elektronicky i pojišťovny a STK.“

Pro letošní rok vychází kampaň nejen z údajů týkajících se sekundárních autonehod, ale také z výsledků průzkumu veřejného mínění s důrazem na nízkou znalost správného postupu při dopravních nehodách.

„Mnoho řidičů stále neví, jak správně postupovat při nehodě a poruše auta. A to často vede k fatálním následkům. Mezi nimi je i mnoho mladých řidičů, které bychom chtěli oslovit právě prostřednictvím známých osobností a jejich sociálních sítích,“ řekl Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Z aktuálního průzkumu veřejného mínění vyplývá, že znalost správného postupu při dopravní nehodě je stále nízká, pohybuje se jen okolo 23 %, přestože až 77 % řidičů tvrdí, že ví, jak správně postupovat v případě autonehody. Většina dotazovaných se ale také domnívá, že právě znalost správného postupu dokáže zabránit sekundárním nehodám.

Z průzkumu chování řidičů také vychází, že jen 32 % řidičů si jako první krok obleče reflexní vestu, 44 % neví, do jaké vzdálenosti umístit trojúhelník a 35 % řidičů by místo odstupu od vozu, za svodidla zůstalo na silnici, aby upozornili projíždějící auta.